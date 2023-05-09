«Ты чемпион и точно справишься»: Костомарова поддержали после первого с госпитализации поста в соцсетях

Роман Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост в социальных сетях. В нём он поблагодарил всех, кто переживал за него, и врачей, которые, по словам олимпийского чемпиона, вытащили его с того света. На сообщение отреагировали как прославленные фигуристы, так и обычные болельщики. Евгения Медведева призналась, что очень скучала и рада снова видеть его, а Максим Траньков восхитился мужеством коллеги. В свою очередь, Илья Авербух заявил, что уже пару месяцев общается с другом посредством голосовых сообщений, а по мнению Татьяны Навки, улучшению состояния здоровья спортсмена радуется весь мир.

«Справлюсь со всем благодаря близким и врачам, которые вытащили меня с того света»

За состоянием здоровья Романа Костомарова в последние месяцы с замиранием сердца следила вся страна. Порой прогнозы врачей были откровенно пугающими, и за олимпийского чемпиона Турина становилось страшно. Ещё зимой иногда сложно было себе представить, что он сможет самостоятельно обратиться к людям в социальных сетях. Однако накануне бывший фигурист опубликовал пост со словами благодарности медикам и всем, кто переживал за него. К сообщению он приложил собственную фотографию.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь! Много трудностей ещё впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем! Впереди много тяжёлой работы над собой», — написал Костомаров.

Для большинства его обращение стало приятной неожиданностью, поскольку не было до конца понятно, в каком состоянии находится спортсмен. Однако близкие к нему люди подчеркнули, что уже давно разговаривают с ним. Например, об этом заявила выступавшая с ним в паре Татьяна Навка, многое сделавшая для выздоровления Романа.

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«Счастлива и рада! Я вместе с ним, как и вся Россия! Надеюсь, с ним не только наша страна, но и весь мир», — приводит её слова «Чемпионат».

А один из его ближайших друзей — хореограф и продюсер Илья Авербух — подчеркнул, что уже два месяца общается с ним голосовыми сообщениями.

«Безусловно, для общественности это большое событие. Мы очень счастливы и рады. Но для нас это каждодневный бой на пути к выздоровлению. Присоединяюсь к словам Романа об огромной благодарности врачам, которые совершили определённый подвиг. Рому поддерживают все и вся. Мы пройдём эту сложную дорогу и будем вместе идти всю жизнь. Динамика сейчас положительная», — подчеркнул Авербух.

Поддержал олимпийского чемпиона и министр спорта РФ Олег Матыцин, который пожелал ему скорейшего выздоровления. «Мы все очень переживаем. Будем надеяться и верить, что дела идут лучше, а силы прибавляются», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».

Пост фигуриста уже собрал более 82 тыс. лайков и около 8,5 тыс. комментариев. В них высказываются его товарищи как из мира спорта, так и из шоу-бизнеса. Например, к нему обратилась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, выступавшая с ним в шоу «Ледниковый период».

«Скучаем и очень рады видеть!» — написала девушка, сопроводив сообщение эмодзи сердечка.

Многие восхитились мужеством Костомарова и его силой воли, которые позволили победить болезнь.

«Ромка, мужик! Пример. Ты сильнее всех и опять это доказываешь», — подчеркнул олимпийский чемпион Максим Траньков.

Но большинство просто радовалось тому, что Роман набрался достаточно сил, чтобы обратиться ко всем публично. «Ромка! Мы все тебя очень любим! Наш незаменимый тигр», — написала телеведущая Алла Михеева.

Обратилась к спортсмену и его бывшая партнёрша, певица Анна Семенович.

«Рома, ты чемпион и точно справишься. Мы тебя очень любим», — призналась Семенович.

Поддержала её совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская. «Рома, ты такой сильный! Ты со всем справишься! Сил тебе и терпения!» — пожелала она.

Но больше трогают комментарии обычных людей, которые подчёркивают, что на протяжении нескольких месяцев следили за состоянием здоровья фигуриста, веря в улучшение.

«Каждое утро мы все брали телефоны с надеждой прочитать новости о вас. Огорчались, отчаивались, верили и молились всей страной! Хотя новости о вас были мизерные, и за них ругали СМИ, но как же они нам всем были нужны. Ждали, ждали, ждали, что вы поправитесь, что всё преодолеете! Переживали всей страной! И вот она, долгожданная весточка от вас. С победой вас, чемпион! Только вперёд», — написала одна из подписчиц.

Улучшение состояния и подготовка к протезированию

Впрочем, Костомарову предстоит долгий процесс реабилитации. В конце апреля в СМИ появилась информация, что его состояние нормализовалось, а сам он пребывает в хорошем настроении.

«Пациент чувствует себя гораздо лучше, проблемы с внутренними органами миновали. С ним занимаются специалисты, он делает лечебную физкультуру, чтобы разработать мышцы. Но до установки протезов ещё далеко, должно пройти время. Что же касается возможной транспортировки в Германию, — это домыслы, не имеющие ничего общего с реальностью. В настоящее время таких планов нет», — объяснил источник «Р-Спорт».

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Другой источник подтвердил, что фигуриста не отправят в ФРГ, вся реабилитация будет проходить на родине, а процесс протезирования начнётся только через несколько недель.

Не может не радовать, что Костомаров, как уже говорилось, активно общается с близкими в социальных сетях и мессенджерах. Так, в середине апреля Навка рассказала, что он поздравил её с днём рождения. А Александр Жулин отмечал, что тот ещё в начале месяца записал ему голосовое сообщение.

«Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю телефон, слышу голос Ромы, слабый, да, но абсолютно адекватный. Он сказал всем спасибо, кто его поздравил с днём рождения. То есть человек вышел из этого состояния и пообещал, что будет бороться и намерен активно заниматься. Я услышал в его голосе массу позитива», — признался Жулин.

А Авербух, как и прежде, собирается привлекать друга к своим шоу. Так, он заявил, что не представляет без него программу «Анна Каренина».

«Я по-прежнему надеюсь, что осенью удастся показать пул вообще всех спектаклей, потому что это мой юбилейный год... С «Анной Карениной», конечно, сложнее всего, потому что пока я не могу представить себе спектакль без участия Ромы. Мы все всё понимаем. Я очень надеюсь, что он будет не без его участия», — цитирует хореографа Sport24.