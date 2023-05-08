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Костомаров: спасибо врачам, которые вытащили меня с того света

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации в начале января.
Костомаров: спасибо врачам, которые вытащили меня с того света
  • РИА Новости

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь. Спасибо всем!» — написал фигурист в соцсетях. 

Он также отметил, что ему впереди предстоит много трудностей, с которыми он надеется справиться благодаря своим близким, родным и врачам, которые «вытащили его с того света» и продолжают работать со спортсменом.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января.

Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.

В настоящий момент спортсмен идёт на поправку и готовится к протезированию.

Ранее сообщалось, что Костомаров будет проходить реабилитацию в России.

Продюсер и хореограф Илья Авербух также заявил, что Роман Костомаров идёт на поправку.

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