Навка — о Костомарове: я вместе с ним, как и вся Россия

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о здоровье Романа Костомарова.

«Счастлива и рада! Я вместе с ним, как и вся Россия! Надеюсь, с ним не только наша страна, но и весь мир. Периодически общаюсь с Романом — с ним всё нормально», — цитирует Навку «Чемпионат».

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января.

Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.

В настоящий момент спортсмен идёт на поправку и готовится к протезированию.

Ранее Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации в начале января.