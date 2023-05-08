Навка — о Костомарове: я вместе с ним, как и вся Россия
- АГН «Москва»
«Счастлива и рада! Я вместе с ним, как и вся Россия! Надеюсь, с ним не только наша страна, но и весь мир. Периодически общаюсь с Романом — с ним всё нормально», — цитирует Навку «Чемпионат».
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января.
Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.
В настоящий момент спортсмен идёт на поправку и готовится к протезированию.
Ранее Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации в начале января.