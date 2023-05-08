Бестемьянова — о публикации Костомарова: это замечательная новость для всех, кто за него переживал
- РИА Новости
«Я очень рада! Это замечательная новость для всех, кто за него переживал все последние месяцы. Скорейшего ему выздоровления», — цитирует Бестемьянову Metaratings.ru.
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января.
Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.
В настоящий момент спортсмен идёт на поправку и готовится к протезированию.
Ранее Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации в начале января.