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Бестемьянова — о публикации Костомарова: это замечательная новость для всех, кто за него переживал

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась об улучшении здоровья Романа Костомарова.
Бестемьянова — о публикации Костомарова: это замечательная новость для всех, кто за него переживал
  • РИА Новости

«Я очень рада! Это замечательная новость для всех, кто за него переживал все последние месяцы. Скорейшего ему выздоровления», — цитирует Бестемьянову Metaratings.ru.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января.

Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.

В настоящий момент спортсмен идёт на поправку и готовится к протезированию.

Ранее Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации в начале января.

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