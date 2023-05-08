Авербух — о Костомарове: мы с Ромой каждый день общаемся

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух высказался об олимпийском чемпионе в танцах на льду Романе Костомарове.

«Мы с Ромой каждый день общаемся. Это заявление было для общественности. Я его друг, который каждый день с ним на связи. Может ли это сообщение означать, что он идёт на поправку? Да. Все давно говорят, что он идёт на поправку», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января.

Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.

В настоящий момент спортсмен идёт на поправку и готовится к протезированию.

Ранее Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации в начале января.