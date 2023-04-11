Мечты Плющенко, восстановление Костомарова и проект Медведевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгений Плющенко назвал Веронику Жилину самой ценной фигуристкой прошедшего сезона, а также признался, что гордится двойным акселем, который освоил его сын. Александра Трусова предстала в образе Русалочки в шоу «Русские сезоны», а Софья Муравьёва примерила на себя роли Белого лебедя и феи Драже. Алёна Косторная показала отрывки из своей новой программы с Георгием Куницей, Алина Загитова вновь приняла участие в фотосессии, а Евгения Медведева анонсировала новый проект на YouTube. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

«Русские сезоны»

Главным событием выходных в фигурном катании в отсутствие соревнований стало шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко. Русские сезоны», которое в Москве посетила даже заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В этот раз создатели проекта попробовали совместить выступления на льду и балет, отсюда и такое название.

«Была идея сделать на льду классические вещи, объединить русское искусство с фигурным катанием. Спортсмены зачастую делают иные композиции. Мы в качестве дани уважения Сергею Дягилеву сделали постановки русских балетов: «Щелкунчик», «Жар-птица» и другие. Все номера были классические, за исключением двух: выступления девочек и Дмитрия Алиева, который подарил нам чудесный номер. Это очень здорово, когда мы прививаем любовь к русской музыке нашим детям. Лучше, чем Чайковский, никто не писал. Тогда был фурор. Мы попытались его воспроизвести», — объяснила продюсер Яна Рудковская.

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Помимо классических произведений зрители, впрочем, также увидели общий номер на тему известного американского сериала «Уэнсдей» под ремикс песни Леди Гаги. А Александра Трусова предстала перед зрителями в роли Русалочки с большим рыбьим хвостом, таким образом анонсируя будущее новогоднее шоу, афишу которого снимали под водой.

Сразу в двух образах была замечена Софья Муравьёва: Царевны-Лебедь и Феи Драже. Оба ей подошли идеально. А Алёна и Вероника Жилины здорово смотрелись вместе в номере-открытии.

После шоу Плющенко с удовольствием пообщался с журналистами и рассказал о ближайших целях.

«О чём я мечтаю? О дочке и о новом автодоме. У нас впереди большой тур, и уже планы на следующий сезон — больше 50 шоу. Конечно, строительство новой площадки для фигуристов «Ангелов Плющенко» со спа-зоной. Планов громадьё», — отметил спортсмен.

А самое запоминающееся событие сезона у Евгения связано с успехами сына. Александр на соревнованиях дважды сделал двойной аксель — отдельно и в каскаде.

Новая секвенция Жилиной

Уже начала подготовку к новому сезону и Вероника Жилина. В этом году спортсменка завоевала серебро юниорского первенства России и победила в финале Гран-при страны в аналогичной возрастной категории. И теперь мечтает ворваться во взрослые соревнования.

На тренировке она исполнила секвенцию четверной сальхов — тройной аксель. Видео с исполнением комбинации поделился наставник Евгений Плющенко. Как отметил двукратный олимпийский чемпион, именно Веронике он отдал бы звание MVP сезона.

«Жилина сделала шаг вперёд. Тройные аксели с тройным тулупом в короткой программе. Несколько четверных прыжков и тройной аксель в произвольной», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Косторная готовится к сезону

Алёна Косторная продолжает радовать болельщиков видео с тренировок. На этот раз она выложила выложила фрагмент их программы с Георгием Куницей. Правда, пока фигуристы готовятся к очередному шоу. Как написала девушка, они выступят 22 апреля в Лужниках.

Затем чемпионка Европы отправится на показ в рамках Ювелирной недели моды в Москве. Дизайнеры представят коллекции авторских купальников и платьев для фигурного катания. Косторная также проведёт автограф-сессию.

«Уже через пару недель я приму участие в очень ярком, интересном и крутом показе! А вы сможете мои первые шаги по подиуму, задать интересующие вас вопросы и просто интересно провести время», — написала Алёна в своём Telegram-канале.

Впрочем, болельщики ждут от только что созданной спортивной пары не шоу и подиумов, а появления на соревнованиях, которое на прошлой неделе анонсировал партнёр.

Худайбердиева и Базин перешли к Жулину

Танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин всё-таки перешли к Александру Жулину. Об этом в понедельник сообщил партнёр.

«С очень большим желанием готовимся к следующему сезону. Приняли решение, что нужно получить новый виток в развитии нашей карьеры, провести смену обстановки. Попасть в такую сильную и крутую команду Александра Жулина очень здорово. Мы благодарны, что он нас взял к себе. Считаем, что переход, смена обстановки и другой подход к работе помогут нам улучшить себя и достичь более высоких результатов в плане нашего катания», — приводит слова Базина «Матч ТВ».

Чуть ранее к Жулину перешли Александра Степанова и Иван Букин. И по мнению обозревателя RT Елены Вайцеховской, цель Худайбердиевой — смена не тренера, а партнёра.

«Чем больше думаю о кейсе Худайбердиевой — Базина, тем сильнее ощущение,что это не рокировка, а многоходовочка. И что Лиза (как инициатор решения) уходит от Самохина к Жулину не с партнёром, а к партнёру. К потенциальному. Иначе, честно говоря, я вообще не вижу смысла в том, чтобы менять тренерский штаб, и Лиза, как мне кажется, при всей её взбалмошности достаточно умна, чтобы тоже это понимать», — написала Вайцеховская.

Костомарова скоро выпишут из реанимации

Наконец-то только позитивные новости поступают из больницы в Коммунарке, где начиная с 10 января находится под присмотром врачей Роман Костомаров. Олимпийский чемпион в танцах на льду пошёл на поправку.

Сообщается, что он проведёт в реанимации ещё не менее двух месяцев, однако, по информации ТАСС, спортсмен приступил к выполнению восстановительных упражнений и готовится к плановому протезированию после ампутации конечностей.

«Роман продолжает постепенное восстановление. Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения», — сказал собеседник агентства.

При этом его продолжают поддерживать коллеги. Как отметил Плющенко, экс-партнёр Татьяны Навки должен со всем справиться.

«Я могу пожелать ему только здоровья. Как и все мы. Это большая трагедия, но жизнь на этом не останавливается, не дай бог никому. Он крепкий, сильный мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья. Не хочу спекулировать на эту тему», — приводит слова Плющенко «Чемпионат».

Очередная фотосессия Загитовой

Алина Загитова пока взяла паузу в вокальных экспериментах и решила вернуться к фотосессиям. Спортсменка выложила кадры в новом образе: она запечатлена в укороченном чёрном пиджаке, бра и шортах с цепочками на поясе. Такой гардероб ей подходит значительно больше, чем перевоплощение в Мерилин Монро, и это сразу же отметили болельщики.

При этом развлечения, по словам спортсменки, нисколько не мешают ей учиться. В 2020 году Загитова поступила на факультет журналистики в РАНХиГС, на программу «Продюсирование и культурная политика».

«Утро начинается не с кофе, а с похода в университет. Можете меня поздравить, я сдала последний экзамен», — сказала Загитова в видео в своём Telegram-канале.

Александра Трусова про свою учёбу и будущее говорить в отличие от Алины пока не хочет. Недавно её видели на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Приказа о поступлении пока нет. То, что все обсуждают — это уже другое дело, это сплетни. Я не люблю, когда так делают, просто сфотографировали меня и выложили. Будет приказ — я всё расскажу», — пообещала фигуристка.

В вопросе продолжения спортивной карьеры ясности в данный момент также нет. «Я не строю никакие планы, живу сегодняшним днём», — призналась Трусова.

К счастью, её возлюбленный Марк Кондратюк более конкретен: «Откатаю шоу, восстановлюсь и потихоньку буду готовиться к новому сезону».

Youtube-проект Медведевой

Пока Загитова и Трусова грызут гранит науки, Евгения Медведева всё больше вживается в роль журналиста. Совсем недавно она брала интервью у футболистов московского «Динамо» для клубного телевидения. Среди её гостей был, в частности, Фёдор Смолов. А теперь бывшая фигуристка занимается своим собственным проектом на Youtube.

«У нас уже готов сценарий. В течение нескольких недель мы будем снимать пилот. Сейчас активно занимаемся приглашением звёзд. Формат интересный. Обычно такие заходят. Это будет и юмор, и обсуждение наболевших тем. Мы будем узнавать мнения разных гостей на определённые ситуации. Больше сказать не могу. Там будет клёвый интерактив. Мне самой было бы интересно поучаствовать. Было бы круто, если бы меня позвали в моё шоу», — приводит слова Медведевой Sport24.

При этом, Женя призналась, что так и не поняла, что нужно было сделать на турнире шоу-программ для получения хороших оценок.

«Видимо, быть Алексеем Ягудиным и праздновать день рождения», — пошутила спортсменка.