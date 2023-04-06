Расставание Павлюченко с Ходыкиным и надежды Косторной в паре с Куницей: что обсуждают в мире фигурного катания

Роман Костомаров идёт на поправку и даже отправил друзьям и близким голосовые сообщения с благодарностью за поздравления с днём рождения. Даниэль Грассль заявил, что Камила Валиева научила его справляться с негативом в социальных сетях, а Адам Риппон тем временем бросил ещё один камень в адрес российской фигуристки. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин решили прекратить совместную работу, а Алёна Косторная и Георгий Куница, напротив, быстро прогрессируют и готовятся к выступлению в следующем сезоне. Между тем Яна Рудковская рассказала подробности увольнения из «Ангелов Плющенко» тренера Юлии Лавренчук, которую уличили в жестоком обращении с детьми. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Голосовые письма Костомарова

В последнее время в состоянии Романа Костомарова наметилась положительная динамика. Спортсмен больше не нуждается в аппаратной поддержке дыхания и может общаться с близкими. Так, Илья Авербух и Александр Жулин рассказали, что недавно получили от него голосовые сообщения. По словам тренера, друзья и коллеги отправляли Роману поздравления на день рождения, который олимпийский чемпион встретил 8 февраля в реанимации, и сейчас получили ответ.

«Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю телефон, слышу голос Ромы, слабый, да, но абсолютно адекватный. Он сказал всем спасибо, кто его поздравил с днём рождения. То есть человек вышел из этого состояния и сказал, что он будет бороться, он намерен активно заниматься. Я услышал в его голосе массу позитива. Откровенно говоря, я немножко всплакнул даже, когда это всё слушал. Потому что мы все очень долго за него молились, переживали. Я думаю, как и вся страна. Хочу только пожелать Роме, чтобы он выкарабкался из этой ситуации, и огромного здоровья», — рассказал Жулин в эфире НТВ.

Бывший спортсмен по-прежнему остаётся в реанимации: врачи пристально следят за процессом заживления тканей после ампутаций. При этом его состояние стабильно улучшается и сам Роман уже просится домой. Наряду с этим в СМИ появилась информация, что фигурист может в ближайшее время отправиться в одну из немецких клиник. Сообщалось, что врачи из Германии консультировали российских специалистов на протяжении всех трёх месяцев с момента госпитализации и именно им будет доверено проведение протезирования. Однако супруга Романа Оксана Домнина опровергла эту информацию.

«В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается никаких переездов в Германию и в другую клинику. Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа», — цитирует фигуристку ТАСС.

Расставание Павлюченко и Ходыкина

Межсезонье в фигурном катании началось с грустного известия: распалась яркая и незаурядная спортивная пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин. В этом году дуэт не выступал из-за травмы партнёрши, но после её выздоровления к тренировкам так и не приступил. Впоследствии ребята приняли решение о расставании.

«Наш совместный путь подошел к концу. Я безгранично благодарен Даше за эти годы работы. Мы многое пережили вместе: взлёты, падения, травмы и победы. После восстановления Даши от травмы мы поговорили и решили, что совместная работа дальше невозможна. Это было тяжёлое для нас решение», — написал Денис.

При этом он заверил, что продолжит свою карьеру, хотя пока и не нашёл новую партнёршу. В последнее время Денис тренировался в одиночестве и уделял внимание отработке прыжков. В частности, решил бросить себе вызов и освоить четверной. Однако о переходе в одиночное катание спортсмен не задумывается и основные цели связывает с выступлением в паре.

«Улучшаться, побеждать, бороться за первые места. Ну и всё так же — креативить, показывать зрителям и судьям интересные находки. Команда у меня всё та же, и наша задача — творить фигурное катание. Но понятно, что, учитывая новые обстоятельства, это все будет немного по-другому», — заявил Ходыкин.

Отечественные специалисты с сожалением встретили новости о распаде пары. По мнению многих, Павлюченко и Ходыкин обладали собственным стилем, который всегда выделял их на фоне других пар.

«За ними всегда было интересно наблюдать, у них были очень сложные компоненты, поддержки, и они всегда находились в поиске чего‑то нового», — отметила олимпийская чемпионка Екатерина Боброва.

Тройной выброс от Косторной

Между тем, у тренера Павлюченко и Ходыкина Сергея Рослякова появилась новая пара, которая также привлекает к себе много внимания своей необычностью. Это бывшая одиночница Алёна Косторная и Георгий Куница, которые несколько месяцев назад решили попробовать выступать не только в шоу, но и профессионально на соревнованиях. По словам партнёра, уже осенью они могут принять участие в первых турнирах.

«Дела у нас хорошо, тренируемся, со следующего сезона планируем выходить. В июне поедем на сборы в Сочи с нашим тренером. В межсезонье выступать вряд ли будем, если только в шоу», — цитирует Куницу «Матч ТВ».

О том, как идёт прогресс, можно судить по записям в соцсетях. Ещё недавно Косторная делилась тем, что освоила двойной выброс, а на днях опубликовала видео, на котором запечатлено исполнение этого элемента с тремя оборотами. Бывшая одиночница легко исполняет сложный тройной риттбергер с чистым выездом.

Скандал с Лавренчук и Лебедевым

За последнее время в информационном пространстве появилось несколько записей, свидетельствующих о жестоком обращении с юными фигуристами. Первый эпизод связан с 8-летней спортсменкой Мирославой Лебедевой. Внимание пользователей привлекло видео, опубликованное на YouTube-канале девочки, который ведёт её отец Михаил. На опубликованных кадрах мужчина критикует дочь, ругает за «лишние килограммы» и заставляет тренироваться, несмотря на истерику. При этом всё снимает на камеру и смеётся за кадром над её слезами.

На отца обрушился шквал критики и обвинений в жестокости, однако сам он заявил, что просто не всегда фиксирует позитивные моменты.

«Я не могу её постоянно жалеть. И на видео я просто не снимаю моменты, когда жалею дочь», — объяснил Лебедев.

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Ещё большую реакцию вызвали старые записи, на которых тренер Юлия Лавренчук грубо обращается со своей дочерью Эмили Честертон. Они датированы 2018 годом и сделаны камерами наблюдения в Академии Евгения Плющенко, где на тот момент работала специалист. Двукратный олимпийский чемпион признал, что знал о рукоприкладстве со стороны Лавренчук, так как пострадали и другие ученики академии. Плющенко уволил специалиста из своей школы. Подробности истории рассказала Яна Рудковская.

«Я помню, когда мой муж поднимал камеры по просьбе родителей. Мы выгнали её тут же, в секунду, с волчьим билетом, она вылетела на улицу, а затем и её муж Алексей Василевский. И мы советовались с родителями, планировали привлечь опеку. Эта тренерша Лавренчук пообещала всем, что она уедет. Клялась и божилась, что никогда больше не будет заниматься тренерской деятельностью, потому что очевидно, что она ей противопоказана. Просила и плакала. И вот проходит пять лет, и что мы видим сейчас!» — написала продюсер в Telegram-канале.

В последнее время семейная пара тренеров работала в академии «Армия фигурного катания», а одной из их подопечных была Анастасия Зинина, которая прошлым летом перешла к нему от Плющенко. Однако этой весной руководство клуба не продлило контракт со специалистами.

«Что же касается информации о жестоком обращении с детьми со стороны родителей и тренеров, о чём в последнее время появилось немало информации, то мы внимательно следим за происходящим и на ближайшем исполкоме вопрос будет поднят на уровне дисциплинарной комиссии», — сообщил президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов.

Благодарность Грассля

Даниэль Грассль, как известно, в начале этого года перешёл в группу Этери Тутберидзе и теперь живёт в Москве и тренируется в «Хрустальном». Итальянский спортсмен рассказал, как принимал это решение и с какими сложностями столкнулся. По словам Даниэля, он давно хотел пройти стажировку у прославленной наставницы, но сначала помешала пандемия коронавируса, а потом общественно-политическая обстановка. Однако нынешней зимой, после провального чемпионата Италии, Грассль переживал непростые времена, поэтому его агент Николетта Ингуши договорилась о сотрудничестве с российским тренером, чтобы привести его в чувство.

«Если честно, я бы сам на такое не решился и даже не рассматривал такой вариант. Он казался абсолютно нереальным, учитывая все политические обстоятельства. Но Николетта, а позже и моя федерация (и даже спонсоры!) убедили меня, что это правильный шаг и мне нечего бояться», — цитирует фигуриста Sports.ru

Он заявил, что решиться на кардинальные перемены в жизни было невероятно сложно, но все окружающие твердили, что это едва ли не единственный его шанс на продолжение карьеры.

«Я был в безвыходном положении: после чемпионата Италии я не катался неделю, много плакал и не мог себя заставить вылезти из кровати. Наверное, можно назвать это депрессией, мне было очень плохо. Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием», — признался Грассль.

Также итальянец рассказал, что не ожидал такой агрессивной реакции на его переход в соцсетях. По его словам, самым сложным турниром в его жизни стал январский чемпионат Европы, так как он слишком много переживал по поводу негатива в соцсетях: ему желали «упасть, сорвать прыжки и вообще провалиться». А тем человеком, который больше всех помог ему с этим справиться, стала Камила Валиева.

«Она очень меня поддержала, сказала, что переживает за меня, потому что видела, что мне пишут в интернете. И что я должен научиться абстрагироваться от таких комментариев — уж она точно знает, о чём говорит. Я очень повзрослел за последние полгода — как фигурист и как человек. Я поумнел и точно стал сильнее. С нетерпением жду следующего сезона — я к нему готов», — заключил Даниэль.

Слова Риппона о Валиевой

Между тем, некоторым западным спортсменам до сих пор не даёт покоя история Камилы Валиевой. Так, недавно в США целый выпуск подкаста посвятили исключительно российскому фигурному катанию. Его ведущие Адам Риппон и Эшли Вагнер обсудили и отстранение от турниров, и разбирательства по допинговому делу воспитанницы Тутберидзе. При этом бывший американский спортсмен признался, что был поражён мастерством юной фигуристки, когда впервые увидел её вживую во время Олимпиады в Пекине. По его словам, она производила «вау»-впечатление.

«Уже во время тренировок перед командником было очевидно, что она на полкорпуса обходит всех конкурентов. Она могла допустить несколько серьёзных ошибок в своих прокатах — и всё равно выиграть. И дело было не только в прыжках. Она природный талант — хорошо чувствует музыку, прекрасно вращается и катается на невероятной скорости», — заявил Риппон.

Он предположил, что тренироваться больше, чем все остальные, и оттачивать навыки, щедро подаренные природой, Камиле помогало запрещённое вещество. Он подчеркнул, что бесконечные повторы прокатов влияют на стабильность выступлений: чем больше прыжков подряд фигурист может исполнить на тренировке, тем он сильнее на соревнованиях.

«Камилу отличает столько невероятных качеств и умений, которых никак не достичь при помощи допинга: нет лекарства, которое научит тебя прыгать квад или подарит тебе космическую растяжку — талант допингом не заполучить. Но существуют медицинские препараты, которые могут помочь тебе дольше тренироваться — и на льду, и в тренажерном зале», — приводит слова американца Sports.ru.