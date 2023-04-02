Жулин сообщил, что получил голосовое сообщение от Костомарова
- РИА Новости
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«В день рождения Романа мы все отправили ему голосовое сообщение на телефон, который не работал. Наговорили кучу хороших вещей и отправили всё Оксане (Домниной).
И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова. Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю телефон, слышу голос Ромы — слабый, да, но абсолютно адекватный. Он сказал всем спасибо, кто его поздравил с днём рождения. То есть человек вышел из этого состояния и сказал, что он будет бороться, он намерен активно заниматься», — приводит слова Жулина НТВ.
Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В последние дни всё чаще поступали сообщения об улучшении состояния фигуриста.
Ранее жена Костомарова заявила, что не будет никаких переездов в Германию и в другую клинику.