Жулин сообщил, что получил голосовое сообщение от Костомарова

Заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что получил голосовое сообщение от олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова.

«В день рождения Романа мы все отправили ему голосовое сообщение на телефон, который не работал. Наговорили кучу хороших вещей и отправили всё Оксане (Домниной).

И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова. Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю телефон, слышу голос Ромы — слабый, да, но абсолютно адекватный. Он сказал всем спасибо, кто его поздравил с днём рождения. То есть человек вышел из этого состояния и сказал, что он будет бороться, он намерен активно заниматься», — приводит слова Жулина НТВ.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В последние дни всё чаще поступали сообщения об улучшении состояния фигуриста.

Ранее жена Костомарова заявила, что не будет никаких переездов в Германию и в другую клинику.