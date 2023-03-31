Жена Костомарова заявила, что не будет никаких переездов в Германию и в другую клинику

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Фигуристка Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, опровергла информацию о его переводе в немецкую клинику.
Жена Костомарова заявила, что не будет никаких переездов в Германию и в другую клинику
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берётся такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику. Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа», — цитирует Домнину ТАСС.

По информации «Спорт-Экспресса», фигуриста могли отправить в клинику Германии для создания и установки протезов.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В последние дни всё чаще поступали сообщения об улучшении состояния фигуриста.

Ранее серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду, хореограф Илья Авербух рассказал о небольших улучшениях в состоянии Костомарова.

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