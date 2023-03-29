Материнство Степановой, стрип-пластика Трусовой и ответ Вагнер от Тарасовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Степанова впервые стала мамой, но планирует вернуться на лёд в ближайшее время, а Александра Трусова затруднилась ответить на вопрос, сможет ли она выступить на Олимпиаде в Милане. Анна Щербакова отпраздновала 19-й день рождения, а Алина Загитова в качестве подарка исполнила для неё Happy Birthday на синтезаторе. Илья Авербух признался, что хотел бы сделать немного отдохнуть от «Ледникового периода», а Татьяна Тарасова резко отозвалась об американке Эшли Вагнер, возмутившейся присутствием на чемпионате мира в Японии российских тренеров. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Возмущение Вагнер

Бывшая фигуристка Эшли Вагнер возмутилась присутствием на чемпионате мира в Японии российских тренеров. Американке не понравилось, что в Сайтаму приехала команда «Хрустального» — Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Они сопровождали своих подопечных — итальянца Даниэля Грассля, а также Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе из Грузии.

«Объясните мне, почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры — нет?» — написала Вагнер в одной из социальных сетей.

В комментариях у серебряной медалистки ЧМ-2016 спросили, почему её не волнует работа с американскими фигуристами Рафаэля Арутюняна и Игоря Шпильбанда. Не задумалась Вагнер и о том, что первый номер сборной США в женском катании Изабо Левито воспитана тренерами из России Юлией и Вячеславом Кузнецовыми.

Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание американки со свойственной ей прямолинейностью.

«Её только не спросили, куда российским тренерам ездить, а куда нет. В следующий раз будем её спрашивать, можно ли нам ездить. Кто она такая? Дура просто. Неумная девочка», — цитирует прославленного тренера РИА Новости.

А вот японская фигуристка Каори Сакомото, ставшая двукратной чемпионкой мира в отсутствие россиянок, напротив, заявила, что ждёт возвращения главных звёзд на мировую арену.

«Я старалась следить за тем, как в этом сезоне выступают российские фигуристки. Когда их вновь допустят к соревнованиям, думаю, это определённо придаст мне мотивации — и надо будет ещё больше работать. Жду этого момента с нетерпением», — цитирует Сакамото Sports.

Шесть квадов Малинина

Между тем на чемпионате мира настоящий фурор произвёл именно подопечный Рафаэля Арутюняна — Илья Малинин. 18-летний фигурист с русскими корнями исполнил в общей сложности восемь четверных прыжков в двух программах — два в короткой и шесть в произвольной, в том числе аксель в четыре с половиной оборота, который, кроме него, не делает никто в мире. Однако этого оказалось недостаточно для золота: американец стал лишь третьим, пропустив вперёд корейца Ча Джун Хвана и японца Сёму Уно.

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Многим эта ситуация напомнила историю Александры Трусовой на Олимпиаде прошлой зимой, когда она стала серебряным призёром, впервые в истории исполнив пять квадов в произвольной. Так, Александр Жулин заявил по этому поводу, что в фигурном катании всё-таки нужно «не просто бегать между элементами, но и владеть своим телом».

«Но это всё досягаемо. Когда‑то я Нэйтана Чена считал абсолютно деревянным в начале карьеры. Он просто делал прыжки и размахивал руками. Потом за два сезона превратился просто в божественного фигуриста. Вот и всё. Главное — работать», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Трусова, к слову, заявила, что больше всего на турнире в Сайтаме ей понравилось катание Малинина, но не стала комментировать результат.

«Я не знаю, как выставляются оценки, не разбиралась в том, есть ли докруты, что ставили. Он за все прыжки боролся, в первой половине у него на прыжках корпус уходил вперёд, но он не упал, всё вытащил… Это забирает силы. Но он во второй половине сделал ещё четверные, секвенцию с тройным акселем», — поделилась фигуристка в эфире Okko.

Татьяна Тарасова, в свою очередь, отметила, что выступление американца нужно занести в Книгу рекордов Гиннесса.

«Мальчик потрясающий, показал, как будут прыгать в следующих десятилетиях», — сказала она.

Танцы Русской Ракеты

Сама Трусова пока далека от оптимальной формы и не заглядывает слишком далеко в будущее в том, что касается соревнований. На днях фигуристка побывала в эфире «Детского радио», где ей задали вопрос о перспективах выступления на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Королева квадов не смогла однозначно ответить на вопрос, получится ли у неё.

«Это очень далеко, я живу сегодняшним днём — работаю, тренируюсь, выступаю в шоу. Сейчас их очень много. Зимой будет «Русалочка», ещё много номеров будет в апреле», — заявила Александра.

Также она призналась, что считает возможным исполнение пятерного прыжка. По словам Трусовой, она пробовала его исполнять, но не разучивала специально. Вместо многооборотных прыжков вице-чемпионка пекинской Олимпиады сейчас больше внимания уделяет хореографии и стрип-пластике. В частности, она увлеклась направлением фрейм-ап. Недавно фигуристка опубликовала в соцсетях свой новый танец в этом стиле, который разучила под руководством Анастасии Юрасовой. А свои первые шаги в этом направлении фигуристка сделала почти год назад.

«Тогда мы выучили всего лишь рутину. Ну а теперь она выучила и очень достойно станцевала целую хореографию. Саша не единственная фигуристка, которая танцует фрейм-ап. Но правильную технику и эстетику держит только она. В общем, ещё одна гордость за ученицу», — прокомментировала прогресс Русской Ракеты Юрасова в соцсети.

День рождения Щербаковой

Анна Щербакова отпраздновала свой день рождения. 28 марта олимпийской чемпионке Пекина исполнилось 19 лет. Она встретила его в компании Алины Загитовой, которая поздравила подругу одной из первых — сразу после полуночи, исполнив на синтезаторе фрагмент из знаменитой композиции Happy Birthday.

«Лучший подарок», — отреагировала на презент Анна.

Позже Щербакова опубликовала в соцсетях фотографию с подарками и цветами, под которой коллеги и поклонники засыпали её поздравлениями и добрыми пожеланиями.

Отдельное послание Анна получила от тренеров в уже традиционной стихотворной форме, а в «Хрустальном» её ждал громадный букет красных роз. Елизавета Туктамышева опубликовала в соцсети фотографию Щербаковой с праздничным тортом в раздевалке и пожелала, чтобы им ещё раз удалось отпраздновать день рождения Анны на чемпионате мира. В первый раз это произошло два года назад в Стокгольме: тогда Щербакова выиграла золото за два дня до 17-летия, Туктамышева взяла серебро, а Александра Трусова — бронзу.

Также не забыл о дне рождения Щербаковой и футбольный «Спартак», поклонницей которого спортсменка стала в нынешнем сезоне.

«Поздравляем олимпийскую чемпионку по фигурному катанию и болельщицу «Спартака» с праздником и желаем всего наилучшего!» — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Степанова стала мамой

Одними из главных ньюсмейкеров последней недели в российской фигурке стали Александра Степанова и Иван Букин. Сначала серебряные призёры чемпионата Европы 2022 объявили о переходе от воспитывавших их с детства Ирины Жук и Александра Свинина к Александру Жулину, а спустя всего несколько дней Александра сообщила, что стала мамой.

Для многих это оказалось полной неожиданностью, ведь долгое время утверждалось, что спортсменка не выступает в нынешнем сезоне из-за обострившейся травмы спины. А выяснилось, что на протяжении девяти месяцев она успешно скрывала своё «интересное положение».

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Степанова опубликовала в Telegram-канале фотографии с выписки из роддома, но не сообщила ни даты рождения, ни пол малыша. Однако, по словам Татьяны Тарасовой, знаменательное событие произошло ещё месяц назад и Александра уже успела вернуться на лёд. Вероятно, пока она занимается лишь лёгкими раскатками, так как к работе с новым тренером пара ещё не приступила.

«Во‑первых, я хочу поздравить Сашу Степанову. Всё‑таки рождение ребёнка — это счастье. Я безумно рад за неё. Хочу сказать, что у меня есть неплохой опыт по работе с рожавшими. Таня Навка становилась олимпийской чемпионкой после рождения ребёнка. Так что Степановой пожелаю того же самого. Как только придёт в себя, появится на льду», — приводит слова Жулина «Матч ТВ».

В свою очередь, Илья Авербух позитивно оценил перспективы возвращения Степановой и Букина. По его мнению, сотрудничество пары с Жулиным может принести хороший результат.

«Важно, какое лицо найдут ребята. Но просто не будет. Кагановская и Ангелопол потрясающе ворвались в топ наших танцев, мне очень нравятся их выступления с современным дыханием, качественными элементами. И они не собираются отдавать лидирующие позиции. Наоборот, будут взрослеть и становиться интереснее. Не будет такого, что все расстелются перед Степановой и Букиным. Борьба будет. У нас много серьёзных пар», — цитирует хореографа и постановщика Sport24.

Медведева рассказала о плюсах поражений

Евгения Медведева побывала на сессии лектория «Знание» и поделилась с участниками, как на неё повлиял проигрыш на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Этой теме, как известно, была посвящена её пронзительная программа на недавнем турнире шоу-программ.

Она отметила, что каждый человек по-разному воспринимает серебро или бронзу в зависимости от того, на что изначально рассчитывал в конкретном турнире.

«Кто-то выходит и метит на средний результат, на шестое или седьмое место, а он в призах! Ого! И он стоит и плачет от счастья: ничего себе — я третий. А когда ты выходишь лидировать и занимаешь призовое место, это уже случилось, никуда не деться. Понятное дело, если тебя это расстраивает, можно пострадать, можно попереживать, это человеческие эмоции — мы имеем на это право. Главное — это принять и понять, что уже ничего не изменить», — поделилась вице-чемпионка Игр.

Евгения отметила, что именно это ей и пришлось сделать: принять неизбежное и искать плюсы в сложившейся ситуации.

«Бывают какие-то болезненные моменты, когда меня это задевает, понятное дело. Это моё прошлое, с этим ничего уже не сделаешь. Я в этом серебре нашла мотивацию двигаться вперёд и доказывать себе, что не медалью единой и человек строится в обществе. Есть огромное количество дорожек, по которым можно пойти и развиваться, становиться лучше, становиться примером для самой себя. Поэтому это переживание из-за проигрыша можно перевести в мотивацию», — подчеркнула Медведева.

При этом она также высказала мнение, что в жизни полезны ситуации, когда человеку немного не хватило до какого-то большого достижения.

«Хочу заметить, что мне иногда бывает мало. Вот когда чуть-чуть не хватило, в жизни бывает болезненно, но очень помогает. Чего-то добилась, но нет, мало. Чего-то постоянно не хватает. Возможно, это хорошо», — заключила двукратная чемпионка мира.

Авербух захотел отдохнуть от «Ледникового периода»

Идейный вдохновитель «Ледникового периода» Илья Авербух признался, что хотел бы сделать паузу в выпуске «Ледникового периода», однако решение остаётся за руководством Первого канала.

«Мне кажется, логично сделать передышку. Всё должно срастись, нужно отдохнуть, набраться эмоций, чтобы выйти на новый уровень. Но если предложение поступит — я буду работать. Хотя чисто энергетически считаю, что проект надо на время отпустить», — заявил специалист в одном из интервью.

Впрочем, Авербух, который не так давно всерьёз занялся тренерской деятельностью и открыл собственную школу, оказался не против поучаствовать в детской версии популярного шоу.

«Проект «Ледниковый период. Дети» был бы полезным и важным. Многие ребята, кто проходил через него, уже стучатся во взрослые сборные и даже становятся лидерами. Софья Акатьева, Арсений Федотов, Настя Зинина, Василиса Кагановская — это всё дети «Ледникового периода», — напомнил хореограф.