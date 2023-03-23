«Парадокс, но для Свинина и Жук это тоже плюс»: почему Степанова и Букин перешли в группу Жулина

Александра Степанова и Иван Букин объявили о переходе в группу Александра Жулина. Одной из главных причин такого решения партнёрша назвала желание попробовать что-то новое, поскольку до завершения карьеры осталось немного времени. Сам тренер назвал переход фигуристов приятной неожиданностью. Их многолетние наставники Александр Свинин и Ирина Жук тоже признались, что шаг подопечных стал для них сюрпризом. По мнению обозревателя RT Елены Вайцеховской, в произошедшем можно найти плюсы для всех сторон.

«Ребята пришли, попрощались, подарили букет»

Решение о переходе Александры Степановой и Ивана Букина в группу Александра Жулина стало большим сюрпризом, ведь всю карьеру они провели под руководством Александра Свинина и Ирины Жук. Первым о шаге фигуристов сообщил Жулин.

«Для меня это приятная неожиданность. Это топовая пара. С ней будет приятно поработать. Начнём тренировки, когда Саша будет в оптимальном состоянии. Сейчас она немного приболела», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

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Любопытно, что теперь пятикратные призёры чемпионатов Европы составят компанию на льду другим известным подопечным тренера и фактически главным конкурентам Виктории Синициной и Никите Кацалапову. В связи с этим он отметил, что собирается продолжать сотрудничать и с ними тоже.

Бывшие наставники дуэта также остались немало удивлены произошедшим. По словам Свинина, спортсмены приехали к нему с коллегой и попрощались, объявив о переходе. В свою очередь Жук добавила, что те даже подарили наставникам цветы в знак благодарности за многолетний труд.

«Мы узнали об этом перед мои отъездом в Сайтаму на чемпионат мира. Конечно, это было неожиданно: ребята пришли, попрощались, подарили букет и озвучили, что собираются кататься в группе Жулина. Мы прошли вместе долгий путь длиной в 15 лет, вырастили пару с нуля до топового уровня. Что сделаешь, это их решение, у нас остались прекрасные молодые пары — будем работать», — цитирует Жук ТАСС.

Пусть этот переход и вызвал немало вопросов, стоит отметить, что все стороны повели себя максимально дипломатично. Если Букин пока никак не комментировал эту тему, то Степанова выложила в социальных сетях эмоциональный пост, посвящённый специалистам и другим членам группы.

«Мы хотим сказать слова благодарности нашим тренерам за все 16 лет, сказать спасибо, что были вместе и шли к тем результатам, которых достигли. Спасибо... За всё! Конечно же, за нами стояли не только наши тренеры, но и целая команда профессионалов своего дела: хореографы, тренеры по ОФП, преподаватели по актёрскому мастерству и бальным танцам. А также заботились о нашем физическом и психологическом здоровье врачи, массажисты и психолог», — написала партнёрша.

Главной причиной она назвала желание попробовать что-то новое, так как впереди у дуэта осталось не так много лет активной профессиональной карьеры.

Пять медалей чемпионатов Европы и две победы на национальном первенстве

Будущее пары в последнее время действительно оказалось очень туманным. Она вынуждена была пропустить весь текущий сезон из-за проблем со здоровьем у Степановой. В сентябре прошлого года в Федерации фигурного катания России (ФФКР) объявили, что у спортсменки обострилась старая травма спины. Между тем Букин регулярно заверял, что вешать коньки на гвоздь они не собираются.

Однако теперь стали известны конкретные даты возвращения. Партнёрша написала, что в следующем сезоне они планируют порадовать болельщиков своим катанием. А уже 4 мая новые подопечные Жулина выступят на шоу Ильи Авербуха «Новые песни о главном» в Москве.

При этом сложно сказать, удастся ли фигуристам показывать серьёзные результаты под руководством нового специалиста, ведь, как уже сообщалось, прежде они работали только со Свининым и Жук. Степанова попала к ним в группу ещё в раннем детстве, когда ушла из одиночного катания и перебралась в Москву. В 2007-м она встала в пару с Букиным.

Далее их ждал долгий и непростой путь к статусу одного из самых сильных танцевальных дуэтов страны. Вместе с прежними наставниками они добились немалых успехов, например, пять раз поднимались на пьедестал чемпионатов Европы (дважды брали серебро) и дважды — выигрывали национальное первенство. Правда, на чемпионатах мира выше четвёртого места россияне не оказывались. А в 2022-м они в первый и последний раз выступили на Олимпийских играх, где заняли шестую строчку. К слову ещё перед подготовкой к Играм фигуристы привлекали к сотрудничеству Николая Морозова и Алексея Горшкова. Возможно, ещё тогда они задумывались о смене тренера.

«Приняли решение, с кем хотят выиграть Олимпиаду»

В мире отечественного фигурного катания к переходу Степановой и Букина к Жулину отнеслись спокойно. Например, заслуженный тренер Татьяна Тарасова выразила уверенность, что их прежние наставники справятся с произошедшим.

«С детства они у Жук и Свинина тренировались, что ж, так бывает. Думаю, у них получится у Жулина. Жук и Свинину очень тяжело... новых учеников воспитают. Я уверена, они очень хорошо работают. Благодарность им за то, что воспитали пару, которая имеет имя, это непросто. А Саше Жулину успехов», — заявила Тарасова.

В свою очередь олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова подчеркнула, что спортсмены, объясняя свой ход, сделали упор на то, что до завершения карьеры осталось не так много времени, а потому они намерены добиться прогресса в другой группе.

«Ясно, что они хотят дойти до следующих Олимпийских игр и побороться за медаль. Цель такова, дай бог, чтобы наших спортсменов допустили. Конечно, Ире и Саше трудно, но есть поговорка — у спортсмена тренер один, а у тренера фигуристов много. Придут новые таланты, они будут с ними работать. А Ваня с Сашей по-взрослому для себя приняли решение, с кем хотят выиграть Олимпиаду», — отметила Бестемьянова.

По мнению обозревателя RT Елены Вайцеховской, в нашумевшем переходе содержится немало плюсов для всех сторон. Например, Жулин получил хороший танцевальный дуэт, который в перспективе способен стать сильнейшим в России.

«Плюс для спортсменов в том, что вместе со штабом Жулина они получают тот самый судейский ресурс, которого никогда толком не наблюдалось у Свинина и Жук. Ведь даже в прошлом сезоне Степанова и Букин технически совершенно не уступали Синициной и Кацалапову, а постановочно, на мой взгляд, выглядели даже поинтереснее. Но оценки на внутрироссийском уровне этого не отражали, мягко говоря. Теперь есть шанс наверстать.



Парадокс, но для Свинина и Жук уход пары — это тоже плюс: у них наконец-то развязаны руки и можно сосредоточиться на работе с молодыми парами. Всё-таки в ожидании, когда Саша вернётся на лёд, тренерам приходилось прилагать определённые усилия, чтобы поддерживать мотивацию партнёра. Порядком выбитого из колеи тем, что Саша внезапно для него и тренеров решила взять почти годичный перерыв», — написала Вайцеховская.

В качестве же минуса она выделила отсутствие ярких работ у Жулина в последние годы в качестве постановщика, хотя ранее он зарекомендовал себя мастером именно в этом аспекте.

«Для Степановой и Букина это сейчас более чем принципиальный момент независимо от того, где они будут выступать и с кем соревноваться. Потому что год не прошёл для других тренерских бригад даром. На фоне тех же Василисы Кагановской — Валерия Ангелопола вообще довольно сложно не выглядеть дуэтом из прошлого времени. И это не только Степановой и Букина касается», — добавила Вайцеховская.