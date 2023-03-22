Узнать больше

Свинин: Степанова и Букин ушли из группы, потом мы узнали, что к Жулину

Короткая ссылка
Тренер по фигурному катанию Александр Свинин прокомментировал переход танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина в группу к заслуженному тренеру Александру Жулину.

«Они покинули группу, пришли и попрощались с нами. Позднее мы узнали, что они переходят к Александру Жулину», — цитирует Свинина РИА Новости.

В конце сентября 2022 года фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях. 

Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее Жулин высказался о переходе танцевального дуэта Степановой и Букина в свою группу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить