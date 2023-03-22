Свинин: Степанова и Букин ушли из группы, потом мы узнали, что к Жулину
«Они покинули группу, пришли и попрощались с нами. Позднее мы узнали, что они переходят к Александру Жулину», — цитирует Свинина РИА Новости.
В конце сентября 2022 года фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях.
Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.
Ранее Жулин высказался о переходе танцевального дуэта Степановой и Букина в свою группу.