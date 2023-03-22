Свинин: Степанова и Букин ушли из группы, потом мы узнали, что к Жулину

Тренер по фигурному катанию Александр Свинин прокомментировал переход танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина в группу к заслуженному тренеру Александру Жулину.

«Они покинули группу, пришли и попрощались с нами. Позднее мы узнали, что они переходят к Александру Жулину», — цитирует Свинина РИА Новости.

В конце сентября 2022 года фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях.

Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее Жулин высказался о переходе танцевального дуэта Степановой и Букина в свою группу.