Жулин: переход Степановой и Букина в мою группу — желание ребят

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о переходе танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина в свою группу.

«Да, Степанова и Букин уже перешли ко мне. Это было желание ребят. Для меня это была очень приятная неожиданность. С оптимизмом смотрю в будущее. Я думаю, что будет очень интересно работать», — цитирует Жулина «Чемпионат».

В конце сентября 2022 года фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях.

Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что тренеры Ирина Жук и Александр Свинин испытают тяжёлые чувства после ухода из группы Степановой и Букина.