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Тарасова считает, что Жук и Свинин тяжело перенесут уход фигуристов Степановой и Букина

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что тренеры Ирина Жук и Александр Свинин испытают тяжёлые чувства после ухода из группы двукратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина.
Тарасова считает, что Жук и Свинин тяжело перенесут уход фигуристов Степановой и Букина
  • РИА Новости

«С детства они у Жук и Свинина тренировались, что ж, так бывает. Жук и Свинину очень тяжело, новых учеников воспитают, я уверена, они очень хорошо работают. Благодарность им за то, что воспитали пару, которая имеет имя, это непросто, а Саше Жулину успехов», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Как сообщает ТАСС, фигуристы Степанова и Букин планируют перейти в команду Жулина.

В конце сентября 2022 года фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях. 

Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее Тарасова высказала мнение, что российские спортсмены будут допущены до Олимпиады-2024 в Париже.

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