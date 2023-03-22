Тарасова считает, что Жук и Свинин тяжело перенесут уход фигуристов Степановой и Букина
- РИА Новости
«С детства они у Жук и Свинина тренировались, что ж, так бывает. Жук и Свинину очень тяжело, новых учеников воспитают, я уверена, они очень хорошо работают. Благодарность им за то, что воспитали пару, которая имеет имя, это непросто, а Саше Жулину успехов», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Как сообщает ТАСС, фигуристы Степанова и Букин планируют перейти в команду Жулина.
В конце сентября 2022 года фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях.
Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.
Ранее Тарасова высказала мнение, что российские спортсмены будут допущены до Олимпиады-2024 в Париже.