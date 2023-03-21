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Тарасова считает, что российские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что российские спортсмены будут допущены до Олимпиады-2024 в Париже.
Тарасова считает, что российские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Думаю, что на Олимпийские игры нас допустят. Я на это очень надеюсь», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. 

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

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