Тарасова считает, что российские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что российские спортсмены будут допущены до Олимпиады-2024 в Париже.

«Думаю, что на Олимпийские игры нас допустят. Я на это очень надеюсь», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.