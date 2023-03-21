Журова — об отстранении российских спортсменов: когда-нибудь это приведёт к коллапсу

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Те новости, которые мы каждый день читаем про российский спорт в рамках международной арены, — они определённым образом спланированы и каждый день в негативном ключе появляются в медиапространстве. Это часть международной повестки, которая очевидно против наших спортсменов. Кто-то заявления какие-то делает, кто-то бойкотирует. Когда-нибудь это приведёт к коллапсу. Поэтому мы должны быть мудрыми, иметь выдержку и просто наблюдать за тем, как наши бывшие западные коллеги ломают копья, воздействуя на МОК. И для меня объективно понятно, что МОК находится в очень выгодной ситуации, потому что подобное, когда на него оказывается политическое давление из какого-то национального комитета, то, как правило, такой комитет подлежит дисквалификации. Спортсмены могут быть допущены, а сама страна выступает без флага. Поэтому МОК загнал себя в угол. По правилам он сам должен себя заблокировать. Поэтому можно смело ждать смену форматов мероприятий», — рассказала Журова RT.

Ранее Журова заявила, что «Динамо» всегда считало её членом своей большой семьи.