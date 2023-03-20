«Он неотразим. Актёрище!»: как в мире фигурного катания отреагировали на победу Ягудина в турнире шоу-программ

Алексей Ягудин заслуженно победил на турнире шоу-программ в Москве, поскольку никто не смог сравниться с ним в актёрском мастерстве. Такое мнение высказал двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский. При этом хореограф Илья Авербух признался, что номер будущего триумфатора рождался в мучениях — во время подготовки трижды менялась музыка. Елизавета Туктамышева рассказала о волнении перед выходом на лёд, а Алина Загитова не расстроилась из-за неудачи с образом Мэрилин Монро. Также специалисты посчитали недооценённой пародию Матвея Ветлугина. По словам Александра Жулина, судьи просто не знали о спортсмене, что и повлияло на его сумму баллов.

«Меняли музыку три раза»

Турнир шоу-программ стал ярким завершением сезона для действующих фигуристов и возможностью вновь выйти на лёд тем спортсменам, кто уже завершил свою спортивную карьеру. Одним из шедевров актёрского мастерства стал номер победителя соревнований Алексея Ягудина. Его грустный клоун, который гонится за лучом света, заставил встать зал и жюри аплодировать стоя. И даже песня Ne Me Quitte Pas зазвучала по-новому. При этом олимпийский чемпион решился с больным коленом исполнить тройной тулуп и сделал это великолепно.

Ставил программу хореограф Илья Авербух. И по словам специалиста, несмотря на всю лёгкость восприятия произведения, всё рождалось в больших мучениях.

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«Мы трижды меняли музыкальную композицию. Основная идея — луч света, за которым мы все идём и будем идти бесконечно, стремиться, чтобы он был внутри нас. Мне хотелось сделать сентиментальный номер с мечтой и стремлением к лучу света», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Как оказалось, сначала Ягудин пробовал танцевать под музыку из фильма «Эйфория», потом — на темы из Шопена. Всё получалось мило, но не вызывало нужных эмоций.

«Понятно, что Алексей не в такой спортивной форме, как в 2002 году, но при этом за долгие годы нашей работы он стал большим актёром на льду. Поэтому пытались найти нужный темп, в котором он сможет раскрыться именно как актёр… Ягудину было важно сделать тройной прыжок, когда он был исполнен — только слёзы на глазах от восторга, от того, как он растворялся», — добавил Авербух.

В восторге от выступления Ягудина остались абсолютно все. Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский отметил отличие его катания от прокатов действующих спортсменов. По мнению фигуриста, их движения чёткие, уверенные, но не такие эмоциональные.

«Сравниться с Ягудиным не смог никто. Когда он заходил на тулуп, я переживал вместе с ним и чуть с ним же не сделал этот кувырок с разбега. Всё это захватывает: его лицо и образ, в котором он как вышел из раздевалки, так и зашёл. Было потрясающе! Алексей получил первое место не потому, что Илья Авербух ставил программу или Татьяна Тарасова — его многолетний тренер, и не потому, что день рождения, хотя они, несомненно, приложили усилия к успеху Ягудина. Он неотразим. Актёрище! Сделал все ключевые движения, которые являются его визитной карточкой, ни на секунду не выходя из образа», — приводит слова Ставиского Sport24.

Cогласна со специалистом и олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. По её мнению, Ягудин показал молодым фигуристам, что им ещё многому нужно учиться.

«Мне безумно понравилось шоу! Это было очень красиво и интересно. Все катались так свободно и прекрасно, что дух захватывало. Ягудин показал уровень, который молодым спортсменам пока ещё сложно показать. Они не могут так чувствовать музыку, как это сделал Алексей», — отметила Бестемьянова.

Выделялись и другие композиции, поставленные Авербухом. Так, Михаил Коляда карабкался по лестницу из зонтов в небо под кавер «Je suis malade», а Елизавета Туктамышева исполнила танго «Кумпарсита» в паре с балетным станком. При этом, по словам спортсменки, она разнервничалась перед стартом.

«Честно, непривычно и волнительно выступать, так как вроде бы понимаешь: это всё-таки соревнования, и где-то на бессознательном уже начинаешь чуть переживать, а вроде и шоу, где обычно волнения почти нет, присутствует только воодушевление и радость. У меня был номер со станком, и я изначально переживала, что с ним или со мной что-то случится. Но когда вышла на лёд и заиграла музыка, позволила себе полностью отдаться ей и по-настоящему насладиться моментом», — написала Туктамышева в социальных сетях.

«Всем доброжелателям привет»

Очень лиричными получились композиции Анны Щербаковой и Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым. Такой жанр оказался особенно близок судьям, потому что именно эти фигуристы оказались на пьедестале почёта вместе с Ягудиным.

Танцевальный дуэт выбрал медицинскую тематику. Кацалапов появился на льду в образе врача и на протяжении всего номера спасал Вику от смерти. Как объяснил тренер спортсменов Александр Жулин, Синицина была душой человека, которому делают операцию.

«Заканчивается всё на позитивной ноте. Никита стоит с опущенной головой, он понимает, что всё, ничего не получилось. И Вика — душа, которая смирилась с необходимостью отлетать. Но самые последние аккорды дают возможность понять, что человек живой, а Никита неплохой хирург», — отметил специалист.

Щербакова продемонстрировала номер «17 мгновений весны». Фигуристка воплотила на льду образ жены Штирлица. Трогательная музыка, видеоряд из легендарной кинокартины, великолепное катание олимпийской чемпионки не могли оставить никого равнодушным.

Если говорить про остальных воспитанниц Этери Тутберидзе, то самыми удачными получились композиции Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой. Первая выступила в роли шамана и вызвала дождь, а вторая спустилась на землю ради того, чтобы подарить людям любовь. Обе получили специальные призы от жюри и зрителей.

Самой большой критике подверглась Алина Загитова, которая завершала турнир и должна была поставить в нём яркую точку, но не смогла. Олимпийская чемпионка предстала в образе Мэрилин Монро, который ей совершенно не шёл.

«Простите, но нет…», — написала в социальных сетях обозреватель Елена Вайцеховская, выложив фото девушки.

Ко всему прочему не получился и единственный прыжок: вместо тройного тулупа зрители увидели бабочку. Однако фигуристка не стала расстраиваться из-за неудачи. По её мнению, в жизни нужно попробовать всё.

«В общем, ребят, я собралась, успокоилась, собрала все свои мысли в кучу и готова ими с вами поделиться. Я очень рада, поскольку показала совершенно новый для себя образ. Думаю, многим было непривычно на меня такую смотреть, но нужно пробовать что-то новое, двигаться дальше. А по поводу того, что мне не идёт номер... Ну, доброжелателям всем привет!», — сказала Загитова в видео в социальных сетях.

«Жюри не знали, кто такой Ветлугин»

Несколько выступлений фигуристов, по мнению специалистов, оказались недооценёнными. Больше всего споров вызвала постановка Матвея Ветлугина. Фигурист сделал пародию на Алину Загитову, Елизавету Туктамышеву, Евгения Плющенко и Ягудина, выбрав их самые запоминающиеся номера: «Дон Кихот», Toxic, Sex Bomb и «Зима». По мнению Вайцеховской, баллы судей стали главным провалом турнира.

«И лишь потому, что в судейской бригаде ни один из мэтров (спасибо, Полина Крутихина, за табличку) похоже вообще не въехал, о чём речь и насколько уникальной была задумка», — написала обозреватель RT.

Александр Жулин, в свою очередь, объяснил низкие баллы спортсмена тем, что арбитры просто не знали юного воспитанника Алексея Мишина.

«Если говорить про Ветлугина, судьи не понимали критериев выставления оценок. Видимо, жюри ещё было непонятно, кто это. Плюс он катался в самом начале. Считаю, что этот турнир может стать постоянным. Очень необычный формат, который понравился зрителям», — сказал Жулин РИА Новости.

Тренер Инна Гончаренко отметила артистизм фигуриста. Так, спортсмен не только исполнил элементы Загитовой из «Дон Кихота», но и показал, как девушка готовится к старту, стуча себя по ногам.

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«Меня поразил Матвей, которого ещё можно назвать малоопытным, насколько он ценит опыт своих предшественников — следующее поколение знает их и помнит, есть преемственность. Это очень здорово, считаю это очень важным», — приводит слова специалиста ТАСС.

В то же время Авербух считает, что Ветлугину не стоит в данной ситуации расстраиваться, поскольку у него ещё всё впереди. То же самое можно сказать и про Петра Гуменника. Фигурист выступал под «Болеро» в кожаной жилетке, под которой была водолазка с рисунком сердца, а в конце композиции исполнил партию на фортепиано. Это особенно понравилось Бестемьяновой.

«Я солидарна с судьями в вопросе распределения баллов по первым трём местах, но такое ощущение, будто ко второму отделению они подзабыли: в первом катался прекрасный, харизматичный парень, который ещё и вживую играл на рояле. Жаль, что не оценили должным образом. Но в остальном это было прекрасное шоу», — приводит слова специалиста Sport24.

Чуть выше оценки могли быть и у Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым. Олимпийские чемпионы вышли на лёд в форме «Зенита» и практически все элементы исполняли с мячами, привязанными к фигуристам верёвками. Всё выглядело очень опасно, поскольку пара могла легко упасть, наехав или запутавшись в реквизите. Однако по энергетике спортсмены уступали более опытным фигуристам. Возможно поэтому судьи поставили такие баллы.

Впрочем, давно завершившие спортивную карьеру фигуристы катались в первую очередь для себя, а не ради победы. По словам Максима Транькова, который вместе с Татьяной Волосожар напомнил зрителям историю «Самсона и Далилы», он соскучился по старыми эмоциям.

«На трибунах было очень жарко. Увидели уже все те подзабытые баннеры, посвящённые нам. Это дорогого стоит. Мы никогда не катались для того, чтобы понравиться судьям. Мы всегда катались друг для друга и чтобы нашу любовь вы почувствовали. Поэтому за поддержку большое спасибо, респект. Я кайфанул от вас. Поддержка вообще бешеная, спасибо. До слез, очень круто и, я надеюсь, наш с Таней номер вам понравился», – сказал Траньков в своём Telegram-канале.

В целом же, все остались довольны турниром. Хотя над судейством и критериями оценки номеров, по мнению Жулина, ещё предстоит поработать.

«Будем делать некие выводы. Если ты видишь десятку от двух судей, а от одного пятёрку — это как-то совсем нелогично, хотя опять же, почему нет — человек может сказать: «Я совершенно не понял номер, о чём они катали». Это ошибка исполнителей и хореографов-постановщиков, значит, надо было сделать так, чтобы все поняли. Искусство оценивать очень тяжёлое — кто-то в восторге от Марка Шагала, а другие не понимают, зачем квадратные люди летают в небесах», — резюмировал тренер.