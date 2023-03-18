Валиева и Кондратюк получили приз зрительских симпатий на турнире шоу-программ
- РИА Новости
Члены жюри отметили следующих участников:
Николай Цискаридзе — Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин;
Евгений Миронов — Михаил Коляда;
Алла Сигалова — Софья Акатьева;
Борис Эйфман — Елизавета Туктамышева;
Валентин Юдашкин — Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Приз зрительских симпатий получили Камила Валиева, Марк Кондратюк и дуэт Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.
Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин выиграл турнир шоу-программ по фигурному катанию.