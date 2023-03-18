Узнать больше

Валиева и Кондратюк получили приз зрительских симпатий на турнире шоу-программ

Короткая ссылка
Стало известно, кто получил призы жюри и болельщиков по итогам турнира шоу-программ «Русский вызов» в Москве.
Валиева и Кондратюк получили приз зрительских симпатий на турнире шоу-программ
  • РИА Новости

Члены жюри отметили следующих участников:

Николай Цискаридзе — Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин;

Евгений Миронов — Михаил Коляда;

Алла Сигалова — Софья Акатьева;

Борис Эйфман — Елизавета Туктамышева;

Валентин Юдашкин — Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Приз зрительских симпатий получили Камила Валиева, Марк Кондратюк и дуэт Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.

Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин выиграл турнир шоу-программ по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить