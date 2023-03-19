Загитова — о турнире шоу-программ: рада, что показала совершенно новый для себя образ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями после турнира шоу-программ «Русский вызов».

«Очень рада, потому что показала совершенно новый для себя образ. Думаю, что многим было непривычно на меня такую смотреть, но нужно пробовать что-то новое, двигаться дальше», — заявила Загитова в социальных сетях.

Она также поблагодарила тех, кто поддерживал её во время шоу, отметив, что они «заряжают её энергией».

«А по поводу того, что мне не идёт номер... Ну, доброжелателям всем привет!» — добавила спортсменка.

На турнире Загитова выступила в образе Мэрилин Монро.

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Ранее Ягудин рассказал, как потратит призовые от победы в турнире шоу-программ.