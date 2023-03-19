Авербух считает, что судьи не до конца оценили номер Медведевой на турнире шоу-программ

Хореограф и постановщик Илья Авербух отреагировал на баллы фигуристки Евгении Медведевой на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Москве.

«У Медведевой было потрясающее выступление, не до конца оценённое судьями, но за приём зала хочется отдельно поблагодарить всех поклонников Жени и всех, кто был на шоу», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

Медведева посвятила номер на турнире шоу-программ серебру Олимпиады-2018. Евгения получила от судей 17,41 балла (8,08 / 9,33). Из зала доносились крики несогласия с оценкой.

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Ранее Жулин заявил, что ему понравился турнир шоу-программ.