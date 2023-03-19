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Жулин заявил, что ему понравился турнир шоу-программ

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Тренер Александр Жулин высказался о проведении турнира шоу-программ «Русский вызов» в Москве.
Жулин заявил, что ему понравился турнир шоу-программ
  • РИА Новости

«Мне нравится, что люди подошли не халатно, как они обычно подходят к показательному номеру. Знаете, соревнования закончились — там все «полупьяные» вышли, откатали что-то, набор из старых элементов, а здесь люди серьёзно подошли», — цитирует Жулина ТАСС.

Алексей Ягудин получил максимальную оценку от жюри и выиграл первый в истории турнир шоу-программ «Русский вызов», исполнив номер под песню Ne me quitte pas Жака Бреля. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а третье досталось Анне Щербаковой. 

Ранее Илья Авербух отреагировал на победу Алексея Ягудина в турнире шоу-программ «Русский вызов» в Москве.

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