Авербух: победитель был абсолютен — Алексей Ягудин
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«По-моему, победитель был абсолютен — Алексей Ягудин. Это большая победа Первого канала. Мы с нетерпением ждём больших соревнований. Но в этот период идея ФФККР и Первого канала очень достойная», — цитирует Авербуха Sport24.
Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).
Ранее Ягудин рассказал, как потратит призовые от победы в турнире шоу-программ.