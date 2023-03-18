Авербух: победитель был абсолютен — Алексей Ягудин

Хореограф и постановщик Илья Авербух отреагировал на победу Алексея Ягудина в турнире шоу-программ «Русский вызов» в Москве.

«По-моему, победитель был абсолютен — Алексей Ягудин. Это большая победа Первого канала. Мы с нетерпением ждём больших соревнований. Но в этот период идея ФФККР и Первого канала очень достойная», — цитирует Авербуха Sport24.

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Ранее Ягудин рассказал, как потратит призовые от победы в турнире шоу-программ.