Внесистемный продукт: почему турнир шоу-программ может помочь Валиевой перезагрузить карьеру

Турнир шоу-программ «Русский вызов» способен помочь Камиле Валиевой вновь поверить в себя и перезагрузить карьеру. За прошедший с Олимпиады в Пекине год она не утратила своих сильных качеств. Более того, в показательном номере на чемпионате страны 16-летняя фигуристка наглядно продемонстрировала, что способна удивлять. И даже потенциальная дисквалификация за положительную допинг-пробу вряд ли поколеблет её уверенность в себе. Другое дело, смогут ли в «Хрустальном» выйти за рамки сложившейся системы ради «штучной работы».

Если составить к турниру шоу-программ список интриг, способных взбудоражить поклонников фигурного катания, то рядом померкнет любой аналогичный турнир из тех, что прошли в последние несколько лет. Причём, какая из интриг более захватывающая, не возьмётся сказать никто.

Возьмёт ли Евгения Медведева реванш у Алины Загитовой за Игры в Пхёнчхане, а Елена Радионова — у Елизаветы Туктамышевой за сезон-2014/15? Перекатает ли чемпион Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин двух последних российских триумфаторов континентальных первенств — Марка Кондратюка и Дмитрия Алиева? Кто окажется лучше — вице-чемпионы Пекина Евгения Тарасова и Владимир Морозов или… их тренер Максим Траньков со своей женой и партнёршей Татьяной Волосожар? И это далеко не всё…

Но одна из фигур грядущего вечера совершенно однозначно выделяется. Это Камила Валиева.

Какой она может быть, все мы увидели в последних числах декабря на чемпионате России в Красноярске. Но случилось это не на соревнованиях, а в показательных выступлениях, где Камила впервые представила публике номер по мотивам нашумевшего сериала «Уэнсдэй».

Если бы правила шоу-турнира позволяли использовать для выступлений уже обкатанные на зрителях программы, думаю, Камила в том декабрьском образе дочери семейки Аддамс однозначно стала бы фаворитом с максимальными шансами на победу. Дело даже не в том, что выбранный образ сел на Валиеву, как влитой, а в настроении, с которым фигуристка его исполняла. Ни одну из своих соревновательных программ Камила не катала с таким удовольствием и внутренней раскованностью.

В рамках соревнований она была по ходу сезона той же, что всегда: с достаточно однотипным выбором музыки, привычной, чтобы не сказать — приевшейся, хореографической интерпретацией дорожек и связок, и колоссальным внутренним надрывом, который на самом деле вызывал лишь один вопрос: когда уже всё это, наконец, закончится? И надрыв, и непонятно зачем придуманный, выматывающий душу олимпийский трибьют, и подчёркнутая траурность соревновательных костюмов, и осознание, что ты уже больше не звезда, поскольку появились другие.

Если бы Игры в Пекине завершились именно тем сценарием, к которому Валиеву вели на протяжении двух лет, то есть — индивидуальной олимпийской победой, сейчас было бы вообще неважно, сколько выдающихся программ Камила успела откатать за свою коротенькую спортивную жизнь и намеревается ли она продолжать карьеру. В истории фигурного катания она в этом случае скорее всего осталась бы, как очередной успешный продукт «системы Тутберидзе» — спортсменка, выполнившая задачу, и уступившая место соперницам более совершенного формата.

До Валиевой схема работала без сбоев и неоднократно оправдывала себя. Но сейчас всё в определённом смысле вышло из-под контроля: из абсолютно системного спортсмена Камила превратилась в человека, способного если не разрушить сложившиеся устои, то порядком их поколебать.

Год, который прошёл после Игр в Пекине, достаточно убедительно показал: даже в своём нынешнем состоянии Валиева ничуть не хуже Софьи Акатьевой и Аделии Петросян, несмотря на то, что первая обыграла её на чемпионате страны, а вторая — в финале Гран-при России. У Камилы нет серьёзных травм, кости и связки давно успели окрепнуть и адаптироваться к техническим задачам, пубертат уже вряд ли способен сломать технику прыжков ультра-си, а главное — она по-прежнему замотивирована и способна кататься так, что на это хочется смотреть бесконечно. Так было на показательных в Красноярске. И, возможно — будет в Москве, если повезёт с постановками.

Шоу-турнир в этом плане — прекрасная возможность для тренерского штаба показать миру совершенно новую Валиеву. Способную стать законодательницей мод в женском одиночном катании на ближайшие несколько лет. Просто для этого нужно поставить перед собой именно такую задачу.

В определённой степени это — серьёзный вызов. Он требует штучной работы и штучного отношения к спортсменке. То есть, подхода, в котором система «Хрустального» никогда по большому счёту не нуждалась.

Зачем это нужно сейчас, и нужно ли?

На мой взгляд, да. Во-первых, это было бы честно по отношению к самой спортсменке. То, что Камила выросла и повзрослела, совершенно не отменяет факта, что по своему потенциалу она остаётся наиболее мощной фигуристкой своего поколения: она не боится экспериментов, в том числе — технических, обладает феноменальной способностью «продавать» свои прыжковые и непрыжковые элементы, зарабатывая на них максимальные надбавки за качество, она самая компонентная фигуристка мира, приблизиться к которой по второй оценке пока объективно не способна никакая другая одиночница даже при максимальной лояльности судей. А талант такого масштаба, как ни крути, ни при каких обстоятельствах не должен оставаться в истории своего вида спорта всего лишь «расходным материалом».

Вторая причина чисто утилитарна: несмотря на кажущееся «потепление» международных структур в отношении российских атлетов, никому не известно, как скоро может произойти возвращение страны на уровень топ-турниров. Вчерашние юниорки в этом плане — абсолютный кот в мешке: они могут дождаться своего шанса и выстрелить (подобно тому, как это сделала в 2018-м Загитова), а могут уйти в небытие столь же стремительно, как появились.

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Удержать вид спорта на должном уровне лучше всего способен очень мощный лидер: в своё время именно так держал всё мужское одиночное катание Евгений Плющенко. Применительно к женскому катанию лучшей кандидатуры, чем Валиева, сейчас просто не найти. Причём важно это не только для России, но и для всего мира.

В определённом смысле на Камилу играет даже нынешняя ситуация: в глазах подавляющего числа людей из мира спорта она — жертва олимпийского скандала, а не виновник. Это понимают даже те, кто продолжает требовать для спортсменки наказания за положительную предолимпийскую допинг-пробу.

При этом Валиевой, как бы странно это ни прозвучало, абсолютно нечего терять. Над спортсменкой по-прежнему висит угроза дисквалификации, а над страной — перспектива лишиться олимпийского золота, завоёванного в командном турнире, но парадокс в том, что обвинительный вердикт уже вряд ли способен усугубить общую ситуацию и ввергнуть Камилу в пучину стресса. Она пережила за год столько, что всё последующее будет восприниматься уже почти на автопилоте.

Отстранение в четыре года, которого просят WADA и МОК — мера максимально завышенная, а, следовательно, малореальная, в самом негативном варианте сторона обвинения сумеет добиться дисквалификации максимум на два года, но даже в этом случае уже в конце декабря 2023-го Камила снова получит право соревноваться. И даже если она лишится титулов, завоёванных в прошлом сезоне, они — лишь небольшая толика того, что Камила потенциально способна выиграть.

Именно поэтому так сильно хочется перезагрузки во всех смыслах этого слова. Хочется длинной и яркой карьеры. Хочется банального хэппи-энда, наконец: именно его подразумевает сейчас всё, что продолжает происходить с Валиевой.

И почему бы не начать писать этот сценарий прямо сейчас?