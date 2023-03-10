Россыпь звёзд, жюри из мира искусства и 5 млн за победу: чего ждать от первого турнира шоу-программ фигуристов в России
- Татьяна Волосожар и Максим Траньков
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Чуть больше недели осталось до первого в истории страны турнира по шоу-программам «Русский вызов», в котором примут участие звёзды прошлого и настоящего отечественного фигурного катания. В списке участников олимпийские чемпионы и чемпионы мира Алексей Ягудин, Анна Щербакова, Алина Загитова, Евгения Медведева, Татьяна Волосожар — Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина — Максим Маринин и многие другие.
Организаторы хотели видеть в «Мегаспорте» и Евгения Плющенко, но он, как известно, отказался от выступления, заявив, что его присутствие будет стоить 10 млн рублей — чуть меньше, чем весь призовой фонд турнира.
Всего же в соревнованиях заявлены 16 одиночников и восемь дуэтов.
В четверг стало известно, что Анна Погорилая так и не смогла придумать идею для номера, поэтому снялась с турнира. Теперь её заменит Дмитрий Алиев. Он также подавал заявку на участие и был первым запасным. Фигурист уже активно включился в работу над постановкой.
«Когда узнали, что Дмитрий выступит на «Русском вызове», идея программы, которую мы изначально подавали, начала воплощаться», — рассказал тренер спортсмена Евгений Рукавицын. Основным требованием к постановке, к слову, было то, чтобы программа нигде не была представлена раньше.
Кроме того, ФФККР обнародовала подробности того, как будет организовано судейство. Так, в жюри не будет людей, профессионально связанных с фигурным катанием. Как говорится в сообщении на официальном сайте организации, прокаты будут оценивать «уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства, а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах». Имена членов жюри станут известны лишь перед началом турнира.
Баллы за выступления будут выставляться каждым судьёй в соответствии с системой ISU по десятибалльной шкале с шагом 0,25 балла — от десяти (выдающийся) до 0—0,75 (невероятно плохо). Лучшая и худшая оценки, как и в «большом» фигурном катании, отбрасываются. Оцениваться будут два компонента: композиция, которая включает в себя оригинальность идеи и качество музыкального и хореографического оформления, а также представление, то есть артистизм и качество презентации и исполнения номера.
Если два участника наберут равное количество баллов, оба становятся победителями, а призовой фонд за первое и второе места делится между ними поровну. Он составляет 5 млн и 3 млн рублей соответственно, а за третье место полагается 1 млн. Также каждый из членов жюри, обосновав свой выбор, сможет вручить специальный приз в 500 тыс. рублей любому фигуристу, за исключением тех, кто окажется на подиуме. Предусмотрен и приз зрительских симпатий — 1 млн рублей.
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова положительно оценила регламент соревнований.
«Люди из разных областей искусства будут оценивать выступления спортсменов именно с точки зрения искусства, и это очень правильно», — приводит ТАСС мнение специалиста.
Обозреватель RT Елена Вайцеховская, в свою очередь, напомнила, что лучший шоу-формат спортивных соревнований, по её мнению, был реализован в своё время двукратным олимпийским чемпионом Диком Баттоном. Именно он придумал идею профессиональных чемпионатов мира, где стыковал несоединимых, на первый взгляд, соперников — например, Катарину Витт, Оксану Баюл и Екатерину Гордееву. Или Брайана Бойтано и Илью Кулика.
«На нескольких таких чемпионатах я была единственным журналистом от России, довольно много об этом писала и тогда ещё отметила для себя идею, которая, собственно, и позволила Баттону реализовать это уникальное соперничество. Он назвал одну из двух программ артистической, ограничив в ней количество прыжков и позволив участникам минимальное использование реквизита — плащей, головных уборов, тёмных очков, мячиков для жонглирования и прочей мелочёвки. При этом действо оставалось спортом самого высокого уровня», — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.
Такие профессиональные чемпионаты, продержавшись 25 лет, перестали существовать в 2002-м, и с тех пор ничего подобного в мире не проводилось. Именно поэтому, по словам Вайцеховской, с таким интересом фигурнокатательная общественность восприняла идею провести турнир по шоу-программам.
«Тем более что Россия — едва ли не единственная на текущий момент страна, которая может себе позволить набрать чемпионский состав во всех четырёх видах программы, причём с запасом, и не менее звёздную судейскую панель. Если шоу-турнир плавно перетечёт в формат «Ледникового периода», лично мне будет очень жаль», — подчеркнула обозреватель RT.
Между тем спортсмены активно готовятся к грядущему выступлению. Постановщиком программ многих участников стал один из самых востребованных хореографов последних лет и идейный вдохновитель того самого «Ледникового периода» Илья Авербух. Он приложил руку к номерам Елизаветы Туктамышевой, Михаила Коляды, Евгения Семененко, Ягудина, Медведевой, а также Тотьмяниной и Маринина.
Примечательно, что олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, например, согласился на участие в «Русском вызове» даже несмотря на то, что 18 марта будет отмечать день рождения — ему исполнится 43 года.
«Работа со мной отличается от работы с Женей Медведевой и другими более молодыми спортсменами. Здесь акцент на возраст. Багаж, которым мы можем воспользоваться… Представим, что я летел с очень многими пересадками и многие из моих сумок не приехали. И вот из того, что есть, пытаемся слепить. Хочется сделать просто вкусно. Здесь никто не гонится за какими-то сложными элементами ультра-си, которых уже и нет. Есть таблетки, есть карета скорой помощи», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».
В полной боевой готовности планируют подойти к турниру Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Спортсмены пропустили недавний финал Гран-при России в Санкт-Петербурге, но сосредоточились на репетициях перед «Русским вызовом».
«Подготовка у нас идёт гораздо лучше, чем у Погорилой. Ребята накатывают свой номер», — поиронизировал над последними новостями тренер дуэта Денис Самохин.
- Евгения Медведева
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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