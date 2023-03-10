Россыпь звёзд, жюри из мира искусства и 5 млн за победу: чего ждать от первого турнира шоу-программ фигуристов в России

18 марта в Москве состоится первый в истории России турнир по шоу-программам «Русский вызов». В нём примут участие как действующие звёзды фигурного катания, так и олимпийские чемпионы прошлых лет. Призовой фонд турнира составит 13,5 млн рублей, пять из которых получит победитель. В состав жюри войдут представители мира искусства, но их имена станут известны лишь в день соревнований. Оценивать участников они будут, исходя из оригинальности идеи, музыкального и хореографического оформления, артистизма и качества исполнения.

Чуть больше недели осталось до первого в истории страны турнира по шоу-программам «Русский вызов», в котором примут участие звёзды прошлого и настоящего отечественного фигурного катания. В списке участников олимпийские чемпионы и чемпионы мира Алексей Ягудин, Анна Щербакова, Алина Загитова, Евгения Медведева, Татьяна Волосожар — Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина — Максим Маринин и многие другие.

Организаторы хотели видеть в «Мегаспорте» и Евгения Плющенко, но он, как известно, отказался от выступления, заявив, что его присутствие будет стоить 10 млн рублей — чуть меньше, чем весь призовой фонд турнира.

Всего же в соревнованиях заявлены 16 одиночников и восемь дуэтов.

В четверг стало известно, что Анна Погорилая так и не смогла придумать идею для номера, поэтому снялась с турнира. Теперь её заменит Дмитрий Алиев. Он также подавал заявку на участие и был первым запасным. Фигурист уже активно включился в работу над постановкой.

«Когда узнали, что Дмитрий выступит на «Русском вызове», идея программы, которую мы изначально подавали, начала воплощаться», — рассказал тренер спортсмена Евгений Рукавицын. Основным требованием к постановке, к слову, было то, чтобы программа нигде не была представлена раньше.

Кроме того, ФФККР обнародовала подробности того, как будет организовано судейство. Так, в жюри не будет людей, профессионально связанных с фигурным катанием. Как говорится в сообщении на официальном сайте организации, прокаты будут оценивать «уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства, а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах». Имена членов жюри станут известны лишь перед началом турнира.

Баллы за выступления будут выставляться каждым судьёй в соответствии с системой ISU по десятибалльной шкале с шагом 0,25 балла — от десяти (выдающийся) до 0—0,75 (невероятно плохо). Лучшая и худшая оценки, как и в «большом» фигурном катании, отбрасываются. Оцениваться будут два компонента: композиция, которая включает в себя оригинальность идеи и качество музыкального и хореографического оформления, а также представление, то есть артистизм и качество презентации и исполнения номера.

Если два участника наберут равное количество баллов, оба становятся победителями, а призовой фонд за первое и второе места делится между ними поровну. Он составляет 5 млн и 3 млн рублей соответственно, а за третье место полагается 1 млн. Также каждый из членов жюри, обосновав свой выбор, сможет вручить специальный приз в 500 тыс. рублей любому фигуристу, за исключением тех, кто окажется на подиуме. Предусмотрен и приз зрительских симпатий — 1 млн рублей.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова положительно оценила регламент соревнований.

«Люди из разных областей искусства будут оценивать выступления спортсменов именно с точки зрения искусства, и это очень правильно», — приводит ТАСС мнение специалиста.

Обозреватель RT Елена Вайцеховская, в свою очередь, напомнила, что лучший шоу-формат спортивных соревнований, по её мнению, был реализован в своё время двукратным олимпийским чемпионом Диком Баттоном. Именно он придумал идею профессиональных чемпионатов мира, где стыковал несоединимых, на первый взгляд, соперников — например, Катарину Витт, Оксану Баюл и Екатерину Гордееву. Или Брайана Бойтано и Илью Кулика.

Также по теме Маска Медведевой, письмо Туктамышевой и состояние Костомарова: что обсуждают в мире фигурного катания Евгения Медведева приняла участие в музыкальном шоу «Маска», в котором скрывалась под костюмом шаурмы, а Анна Щербакова посетила матч...

«На нескольких таких чемпионатах я была единственным журналистом от России, довольно много об этом писала и тогда ещё отметила для себя идею, которая, собственно, и позволила Баттону реализовать это уникальное соперничество. Он назвал одну из двух программ артистической, ограничив в ней количество прыжков и позволив участникам минимальное использование реквизита — плащей, головных уборов, тёмных очков, мячиков для жонглирования и прочей мелочёвки. При этом действо оставалось спортом самого высокого уровня», — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.

Такие профессиональные чемпионаты, продержавшись 25 лет, перестали существовать в 2002-м, и с тех пор ничего подобного в мире не проводилось. Именно поэтому, по словам Вайцеховской, с таким интересом фигурнокатательная общественность восприняла идею провести турнир по шоу-программам.

«Тем более что Россия — едва ли не единственная на текущий момент страна, которая может себе позволить набрать чемпионский состав во всех четырёх видах программы, причём с запасом, и не менее звёздную судейскую панель. Если шоу-турнир плавно перетечёт в формат «Ледникового периода», лично мне будет очень жаль», — подчеркнула обозреватель RT.

Между тем спортсмены активно готовятся к грядущему выступлению. Постановщиком программ многих участников стал один из самых востребованных хореографов последних лет и идейный вдохновитель того самого «Ледникового периода» Илья Авербух. Он приложил руку к номерам Елизаветы Туктамышевой, Михаила Коляды, Евгения Семененко, Ягудина, Медведевой, а также Тотьмяниной и Маринина.

Примечательно, что олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, например, согласился на участие в «Русском вызове» даже несмотря на то, что 18 марта будет отмечать день рождения — ему исполнится 43 года.

«Работа со мной отличается от работы с Женей Медведевой и другими более молодыми спортсменами. Здесь акцент на возраст. Багаж, которым мы можем воспользоваться… Представим, что я летел с очень многими пересадками и многие из моих сумок не приехали. И вот из того, что есть, пытаемся слепить. Хочется сделать просто вкусно. Здесь никто не гонится за какими-то сложными элементами ультра-си, которых уже и нет. Есть таблетки, есть карета скорой помощи», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

В полной боевой готовности планируют подойти к турниру Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Спортсмены пропустили недавний финал Гран-при России в Санкт-Петербурге, но сосредоточились на репетициях перед «Русским вызовом».

«Подготовка у нас идёт гораздо лучше, чем у Погорилой. Ребята накатывают свой номер», — поиронизировал над последними новостями тренер дуэта Денис Самохин.