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Алиев заменит Погорилую на турнире шоу-программ

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Российский фигурист Дмитрий Алиев выступит на турнире шоу-программ вместо Анны Погорилой.
Алиев заменит Погорилую на турнире шоу-программ
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.

Причиной замены стало несоответствие планируемого номера Погорилой заявленному ранее.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Участие в турнире примут Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

Ранее стал известен полный регламент турнира шоу-программ по фигурному катанию.

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