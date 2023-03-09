Алиев заменит Погорилую на турнире шоу-программ

Российский фигурист Дмитрий Алиев выступит на турнире шоу-программ вместо Анны Погорилой.

Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.

Причиной замены стало несоответствие планируемого номера Погорилой заявленному ранее.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Участие в турнире примут Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

Ранее стал известен полный регламент турнира шоу-программ по фигурному катанию.