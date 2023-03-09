Алиев заменит Погорилую на турнире шоу-программ
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Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.
Причиной замены стало несоответствие планируемого номера Погорилой заявленному ранее.
Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».
Участие в турнире примут Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.
Ранее стал известен полный регламент турнира шоу-программ по фигурному катанию.