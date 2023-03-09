Стал известен регламент турнира шоу-программ по фигурному катанию

Стал известен полный регламент турнира шоу-программ по фигурному катанию.

Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.

1. Продолжительность номера должна составлять от 2,5 до 3 минут. Обязательных технических элементов нет, ограничений по костюмам и реквизиту также нет, а спецэффекты и проекции — по согласованию с организаторами.

2. Призовые места будут присуждаться по результатам оценок жюри.

Баллы будут выставляться от 0.00 (невероятно плохо) до 10 (выдающийся).

Отмечается, что в жюри будут приглашаться профессионалы из разных областей искусства, представители СМИ и спорта. В жюри не будут приглашены лица, связанные профессионально с фигурным катанием.

При выборе членов жюри предпочтение отдаётся профессионализму, а не медийности. Имена членов жюри будут разглашены в момент начала турнира.

4. В оценку будут включены девять компонентов композиции и представления.

5. Помимо призовых мест, будет разыгран приз зрительских симпатий.

Также каждый из членов жюри сможет вручить специальный приз (500 тыс. рублей) от своего имени участнику, проявившему на льду максимальные качества, связанные с профессиональной деятельностью члена жюри.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Участие в турнире примут Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

Ранее хореограф Илья Авербух сообщил, что поставит номера для Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой.