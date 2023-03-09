Стал известен регламент турнира шоу-программ по фигурному катанию
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Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.
1. Продолжительность номера должна составлять от 2,5 до 3 минут. Обязательных технических элементов нет, ограничений по костюмам и реквизиту также нет, а спецэффекты и проекции — по согласованию с организаторами.
2. Призовые места будут присуждаться по результатам оценок жюри.
Баллы будут выставляться от 0.00 (невероятно плохо) до 10 (выдающийся).
Отмечается, что в жюри будут приглашаться профессионалы из разных областей искусства, представители СМИ и спорта. В жюри не будут приглашены лица, связанные профессионально с фигурным катанием.
При выборе членов жюри предпочтение отдаётся профессионализму, а не медийности. Имена членов жюри будут разглашены в момент начала турнира.
4. В оценку будут включены девять компонентов композиции и представления.
5. Помимо призовых мест, будет разыгран приз зрительских симпатий.
Также каждый из членов жюри сможет вручить специальный приз (500 тыс. рублей) от своего имени участнику, проявившему на льду максимальные качества, связанные с профессиональной деятельностью члена жюри.
Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».
Участие в турнире примут Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.
Ранее хореограф Илья Авербух сообщил, что поставит номера для Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой.