Авербух поставит номера Туктамышевой и Медведевой для турнира по шоу-программам

Серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду, хореограф Илья Авербух сообщил, что поставит номера для Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой.

«Я работаю с Мишей Колядой, делаем программу и с Туктамышевой. Также делаем уже программу Медведевой, Тани Тотьмяниной, Максима Маринина, Алексея Ягудина. Тоже помогаю делать программу Анне Погорилой, ну и сейчас, наверное, Женя Семененко присоединится», — цитирует Авербуха ТАСС.

Турнир пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Участие в турнире по шоу-программам примут Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

Ранее призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая рассказала о подготовке к турниру.