Погорилая рассказала о ходе подготовки к турниру шоу-программ

Призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая рассказала о подготовке к турниру шоу-программ.

«Пока готовлюсь больше морально, программу ещё не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи.

Для меня главное получить удовольствие от участия, ведь я давно не выступаю в большом спорте. Для меня это новый опыт, будет очень интересно, будет классно получить положительные эмоции, встретиться с давними знакомыми», — приводит слова Погорилой «Матч ТВ».

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Участие в турнире примут Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала процесс постановки номера для турнира шоу-программ.