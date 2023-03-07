Узнать больше

Погорилая рассказала о ходе подготовки к турниру шоу-программ

Короткая ссылка
Призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая рассказала о подготовке к турниру шоу-программ.
Погорилая рассказала о ходе подготовки к турниру шоу-программ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Пока готовлюсь больше морально, программу ещё не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи.

Для меня главное получить удовольствие от участия, ведь я давно не выступаю в большом спорте. Для меня это новый опыт, будет очень интересно, будет классно получить положительные эмоции, встретиться с давними знакомыми», — приводит слова Погорилой «Матч ТВ».

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Участие в турнире примут Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала процесс постановки номера для турнира шоу-программ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить