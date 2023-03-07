Щербакова показала процесс постановки номера для турнира шоу-программ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась видео, на котором готовится к турниру шоу-программ.

В подготовке выступления российской фигуристки помогали тренер Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

1 марта пресс-служба ФФККР огласила состав участников турнира. В него вошли Камила Валиева, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин и другие.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего турнира по шоу-программам.