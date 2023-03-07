Щербакова показала процесс постановки номера для турнира шоу-программ
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- © Yohei Osada/AFLO
В подготовке выступления российской фигуристки помогали тренер Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз.
Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».
1 марта пресс-служба ФФККР огласила состав участников турнира. В него вошли Камила Валиева, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин и другие.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего турнира по шоу-программам.