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Щербакова показала процесс постановки номера для турнира шоу-программ

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась видео, на котором готовится к турниру шоу-программ.
Щербакова показала процесс постановки номера для турнира шоу-программ
  • globallookpress.com
  • © Yohei Osada/AFLO

В подготовке выступления российской фигуристки помогали тренер Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

1 марта пресс-служба ФФККР огласила состав участников турнира. В него вошли Камила Валиева, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин и другие.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего турнира по шоу-программам.

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