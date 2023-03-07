Фигуристка Екатерина Боброва рассказала о подготовке к турниру по шоу-программам.

«Подробно рассказать детали программы не могу, так как нельзя раскрывать ни тему выступления, ни музыку.

Насчёт подготовки: Дима сейчас выступает в шоу‑туре у Татьяны Навки, поэтому была одна встреча перед, а далее в онлайн‑режиме выбрали с постановщиками музыку и тему нашего выступления.

Сейчас занимаюсь покупкой материала для своего будущего платья. Пока всё в штатном режиме, планируем тренироваться, когда Дима вернётся из тура», — приводит слова Бобровой «Матч ТВ».

На турнире по шоу-программам Боброва выступит в паре со своим партнёром Дмитрием Соловьёвым.

Турнир пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Также участие в турнире по шоу-программам примут Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

Ранее призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая рассказала о подготовке к турниру.