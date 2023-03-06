Маска Медведевой, письмо Туктамышевой и состояние Костомарова: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева приняла участие в музыкальном шоу «Маска», в котором скрывалась под костюмом шаурмы, а Анна Щербакова посетила матч московского «Спартака» и нанесла символический удар по мячу. Елизавета Туктамышева опубликовала открытое письмо себе 16-летней, а Евгений Плющенко объявил годичный мораторий на общение с прессой по поводу судейства. Тем временем из больницы в Коммунарке приходят обнадёживающие новости: Роман Костомаров начал приходить в себя после медикаментозного сна, в ближайшее время с ним начнёт работать психолог.

Костомаров начал приходить в себя

На протяжении недели из больницы в Коммунарке поступают обнадёживающие новости об олимпийском чемпионе Романе Костомарове. Он всё ещё находится в стабильно тяжёлом состоянии, однако постепенно начал приходить в себя после медикаментозного сна. По данным СМИ, в ближайшее время с ним начнёт работать психолог. Рядом со спортсменом постоянно находится жена — чемпионка мира 2009 года в танцах на льду Оксана Домнина. После стабилизации состояния Костомарова ждёт длительная реабилитация.

При этом врачи всё ещё опасаются за здоровье спортсмена. Сообщалось, что у него начала синеть рука, что могло быть вызвано сепсисом. Однако, по мнению главного врача петербургской частной скорой помощи «Корис» Льва Авербаха, данный симптом скорее говорит о тромбозе.

«Конечно, сепсис очень сложно лечить: всегда есть опасность возобновления инфекции. Известны случаи, когда при сепсисе состояние улучшалось, пациенты приходили в себя, сепсис уходил, но через какое-то время снова возвращался в ослабевший организм, и состояние ухудшалось. Повторного сепсиса не бывает, существует недолеченный прошлый. А посинение руки — результат полиорганной недостаточности», — приводит слова специалиста Sport24.

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Авербах добавил, что Костомарову очень повезёт, если он в данной ситуации сможет выжить.

«Будем надеяться на лучшее. Организм сыплется и в постоянном стрессе, иммунная система не выдерживает. Даже его приход в чувства, открытие глаз и возобновление реакции на внешний мир не дают никакой гарантии на восстановление. В любом случае это инвалидность и, возможно, повторное лечение, которое будет не менее опасным», — отметил врач.

Тем временем шоу «Ледниковый период» в поддержку Костомарова в Москве всё-таки решили отменить, оно должно было состояться 4 марта. Как объяснил хореограф Илья Авербух, он не может готовить мероприятие в таком психологическом состоянии.

«Тур планировался заранее, в нём много городов, где проводят промоутеры, и отменять другие шоу было нереально. Но то, что я мог, отменил, так как невозможно проводить в такой ситуации шоу. Москву я отменил. Мы прорабатываем программу к 9 Мая, сейчас ведём работу над этим, пока не решили до конца. Точно состоится шоу в Санкт-Петербурге», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Медведева спела в шоу «Маска»

Евгения Медведева продолжает удивлять своих поклонников новыми активностями. И если ранее она выступила в роли журналиста, задавая вопросы футболистам «Динамо», то на этот раз оказалась в шоу «Маска». Фигуристка скрывалась под костюмом шаурмы и успела исполнить на телевидении несколько песен.

Причём судьи так и не смогли угадать, кто же был исполнителем музыкальных композиций. Регина Тодоренко, Алексей Воробьёв и Валерия предположили, что под костюмом скрывается Алина Загитова, а Филипп Киркоров назвал Татьяну Навку. Все очень удивились, когда маску сняла Женя.

«Это был очень интересный и весёлый для меня опыт. Буду скучать по своей любимой Шаурмичке. Каждый раз получала огромное удовольствие, выступая в этой маске. Спасибо программе и отдельное спасибо Юлии Сумачёвой за приглашение в проект», — написала Медведева в социальных сетях.

Участие в музыкальном шоу вновь столкнуло фанатов Жени и Алины Загитовой. Многие вспомнили недавнее не самое яркое выступление олимпийской чемпионки, которая спела с Zivert, и обратили внимание, что у её давней соперницы всё получилось намного гармоничнее.

Оценила решение Медведевой поучаствовать в шоу «Маска» и депутат Госдумы Ирина Роднина. «Она очень активна в медиапространстве. Она замечательная, хорошая молодая женщина. Чем не нравится? Мне кажется, очень многое, что она делает, очень симпатично!» — сказала трёхкратная олимпийская чемпионка.

Открытое письмо Туктамышевой

Елизавета Туктамышева после финала Гран-при России решила опубликовать открытое письмо себе 16-летней и рассказала болельщикам много интересного. Так, спортсменка вспомнила ключевые моменты в своей карьере, включая перелом ноги после неудачного олимпийского сезона и восстановление тройного акселя.

«Это ещё не отчаяние, но я тогда понимала, что если что-то не изменить сейчас, то как раз к нему приду. А я не хотела, чтобы у меня появились серьёзные мысли заканчивать. У меня всегда было ощущение: я ещё могу, могу лучше, это не мой предел», — написала Туктамышева.

Также она дала себе несколько советов, хотя они, скорее, адресованы юным фигуристкам, начинающим спортивную карьеру. По мнению Лизы, нужно легче относиться к соревнованиям и не зацикливаться на элементах, которые не получаются. Особое внимание Туктамышева обратила на питание.

«Жёсткие диеты никогда тебе не помогут скинуть вес. В юном возрасте ты этого не осознаёшь, когда нужно резко похудеть. Иногда мне требовалось экстренно худеть, бывало, что я постоянно сидела на диетах. Можно сказать, возникали проблемы с едой. Но, наоборот, нужно есть — надо только научиться не переедать. Не гонись за идеальными цифрами на весах, а попытайся найти комфортную форму для спорта», — объяснила девушка.

Как оказалось, Лиза сожалеет, что в юном возрасте не начала учить четверные прыжки. Поскольку за десять лет фигурное катание очень сильно шагнуло вперёд.

«Это было бы полезно ещё в детстве — в 12, когда я учила тройной аксель, — с моей тогдашней детской смелостью идти в многооборотные прыжки. Я бы уже тогда учила и четверной сальхов, и четверной тулуп, и, может быть, четверной лутц», — объяснила Туктамышева.

Заканчивать спортивную карьеру Лиза, к слову, пока не собирается, но и не заглядывает далеко в будущее.

«Если в 16 лет я жила моментом, то сейчас это ещё более выражено. Откатаю сезон, после него шоу, что будет дальше — загадывать не хочу. Всё слишком непредсказуемо», — заключила фигуристка.

Развлечения Щербаковой и фото Коляды

Анна Щербакова продолжает восстановление после операции. В социальных сетях спортсменки недавно появились новые фото в спортивной одежде. Правда, сняты они были не на тренировке, а в студии.

«Спорт — это труд и постоянная работа над собой. Часто для того, чтобы не бросать тренировки, нужна дополнительная мотивация», — написала фигуристка.

Увы, пока олимпийская чемпионка её для себя не находит, всё больше погружаясь в развлекательные мероприятия. В выходные девушку увидели фанаты московского футбольного «Спартака»: Щербакова нанесла символический удар по мячу в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом», который проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». А 8 марта она планирует принять участие в мастер-классе по стайлингу в качестве модели.

Однако болельщики и тренеры, конечно, с надеждой продолжают ждать её возвращения на лёд. Как отметил один из наставников девушки Сергей Дудаков, у неё есть одна важная отличительная особенность — показывать максимум в нужном месте и в нужное время.

«Она всегда выдаёт лучшее на данный момент. Это было и в юниорах, и во взрослом катании», — сказал тренер в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

Всё дальше от спорта и Михаил Коляда. Фигурист, который пропустил большую часть сезона по состоянию здоровья, 1 марта выложил в социальных сетях свои фотографии с обнажённым торсом, таким образом поздравив всех с первым днём весны.

Мораторий Плющенко

Евгений Плющенко, похоже, поставил точку в скандале вокруг судейства и его спортсменок. На юниорском финале Гран-при России он снова был недоволен оценками Софьи Титовой и ярко это демонстрировал на камеру. Однако с журналистами разговаривать на эту тему отказался.

Как пишет РИА Новости, двукратный олимпийский чемпион решил взять годичный мораторий на общение с прессой по поводу судейства воспитанников его академии. Почему Плющенко решил сменить тактику, пока сказать сложно. Возможно, потому, что его поддержала только Татьяна Тарасова. А остальные специалисты, в том числе и представители ФФККР, не увидели предвзятости в действиях арбитров.

При этом комиссия по этике в ближайшее время должна рассмотреть его предыдущие высказывания, а также жалобу Евгения на тренера Софью Федченко.

Споры вокруг турнира шоу-программ

Последним событием в российском фигурном катании в этом сезоне станет турнир шоу-программ. Он состоится 18 марта в Москве. На прошлой неделе ФФККР опубликовала список участников, который удивил даже спортсменов. Так, в нём оказался Максим Траньков с женой Татьяной Волосожар, хотя пара изначально не собиралась заявляться на соревнования.

«Я человек подневольный, как выяснилось», — пошутил Траньков, в этом сезоне особенно тесно сотрудничающий с вещателем турнира — Первым каналом.

При этом пока непонятно, кто будет комментировать мероприятие. По информации Дмитрия Губерниева, болельщики услышат Татьяну Тарасову. В то же время заслуженный тренер СССР говорит, что к ней по данному вопросу ещё никто не обращался, но она всегда готова.

К формату турнира также остаются вопросы. До сих пор не озвучены критерии, по которым будут оцениваться шоу-программы, что достаточно странно с учётом большого призового фонда. А олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва удивлена, почему фигуристы не могут менять партнёров или выступать в коллективе.

«Мне как зрителю было бы очень интересно увидеть, если бы, предположим, один замечательный номер сделали вместе Аделина Сотникова, Алина Загитова и Анна Щербакова — три олимпийские чемпионки в личном турнире. Но коллективам выступать нельзя. Очень многое теряют соревнования, так как по объективным причинам не могут выступать Ваня Букин, Александр Энберт. Было бы украшением турнира возможное появление Елены Ильиных с каким-то другим партнёром. Но фактически она не может сделать этого, потому что такие правила», — приводит слова Бобровой «Матч ТВ».