Мишин назвал Туктамышеву творческим долгожителем

Тренер Алексей Мишин назвал свою подопечную Елизавету Туктамышеву творческим долгожителем.

«Знаю трёх творческих долгожителей: Туктамышеву, Мишина и Сервантеса», — приводит слова Мишина РИА Новости.

В финале Гран-при России 26-летняя Туктамышева заняла третье итоговое место, набрав 241,61 балла. В прокатах короткой и произвольной программ она успешно исполнила тройной аксель.

Елизавета является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее Туктамышева рассказала, как относится к термину «зрелое женское катание».