Мишин назвал Туктамышеву творческим долгожителем
- РИА Новости
«Знаю трёх творческих долгожителей: Туктамышеву, Мишина и Сервантеса», — приводит слова Мишина РИА Новости.
В финале Гран-при России 26-летняя Туктамышева заняла третье итоговое место, набрав 241,61 балла. В прокатах короткой и произвольной программ она успешно исполнила тройной аксель.
Елизавета является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.
Ранее Туктамышева рассказала, как относится к термину «зрелое женское катание».