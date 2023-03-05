«Не стали тащить скандал в эфир»: почему Тарасова не комментировала финал Гран-при России по фигурному катанию
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
В российском фигурном катании неожиданно разгорелся очередной скандал. Причём на этот раз его главный герой вовсе не спортсмен или действующий тренер, а легенда этого вида спорта Татьяна Тарасова. Специалист уже давно не имеет воспитанников, но часто, если позволяет здоровье, комментирует соревнования вместе с Алексеем Ягудиным и Александром Гришиным.
Однако в эти выходные болельщики не услышали в эфире Первого канала ёмких и точных фраз от заслуженного тренера СССР. Ещё за пару дней до начала финала Гран-при России в Санкт-Петербурге Тарасова сообщила, что не будет работать на турнире по независящим от неё причинам. При этом она поехала в Северную столицу посмотреть на выступления фигуристов вживую.
Как утверждает Татьяна Анатольевна, Первый канал ввёл против неё санкции из-за поддержки Евгения Плющенко, который после первенства страны среди юниоров раскритиковал работу судей. По словам специалиста, её отстранила Ольга Черносвитова — руководитель дирекции спортивного вещания.
«Мне об этом прямо сказали. Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся», — заявила Тарасова в интервью РИА Новости.
Специалист добавила, что, будь на месте Плющенко кто-то другой, она тоже вступилась бы за его учениц.
«Для меня бы это не имело значения. Это просто несправедливое судейство! Будь на его месте кто‑то другой, я бы так же выступала. Я уважительно отношусь к работе тренеров, а главное, к работе спортсменов, юных спортсменов», — объяснила свою позицию «Матч ТВ» Татьяна Анатольевна.
Специалиста поддержал виновник скандала. Двукратный олимпийский чемпион поблагодарил Тарасову за поддержку.
«Великая женщина, великий тренер. Низкий ей поклон от меня, моей команды и моих спортсменов. Остальное сказал ей лично», — признался Евгений.
Также в защиту Татьяны Анатольевны выступил чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев, который в данный момент работает в академии «Ангелы Плющенко».
«Она высказывает своё мнение как специалист и как комментатор. У Первого, возможно, есть какие‑то свои критерии на данную позицию. Но, как мне кажется, комментатор для того и нужен, чтобы рассказывать о происходящем. Тем более мы все прекрасно понимаем, что мало кто у нас в стране разбирается в фигурном катании так, как Татьяна Анатольевна», — сказал Скобрев.
На Первом канале от комментариев на данную тему воздержались, однако появился «инсайд» от Дмитрия Губерниева. По его словам, тренера изначально просто не планировали привлекать к работе в Санкт-Петербурге.
«Девочки, тут такие дела! Оказывается, Первый канал и не собирался приглашать Татьяну Анатольевну комментировать ближайшие фигурнокатательные события! Там просто плановая ротация комментаторов! Вот оно как! Источники на Первом сообщают… А на шоу-программах Тарасова будет ярко комментировать! В общем, всё должно быть хорошо!» — написал Губерниев в Telegram-канале.
Впрочем, сама тренер ничего не знает о том, что будет работать на турнире в Москве, который запланирован на 18 марта, и продолжает критиковать судейство. Так, по мнению специалиста, на юниорском финале Гран-при России воспитаннице Плющенко — Софье Титовой — опять занизили оценку. Фигуристка стала четвёртой, хотя исполнила четыре элемента ультра-си (по два четверных сальхова и тройных акселя).
«Весь зал кричит: «Позор судьям!» Они хотят дождаться, чтобы в них гнилыми помидорами кидали. Дарья Садкова упала два раза, а по технической оценке обыграла Титову, которая сделала четверные, идеально каталась. Несправедливо. Всё вранье, не было недокрутов, я сижу около катка, безобразие редкое. Говорят, что судьи профессиональные, но это неправда», — сказала Тарасова.
Однако с позицией тренера не согласна обозреватель RT Елена Вайцеховская. По словам олимпийской чемпионки, у Татьяны Анатольевны в своё время были сложные отношения с федерацией, судьи также придерживали оценки её воспитанникам, поэтому специалист учила их быть на голову сильнее остальных. У Плющенко сейчас аналогичная ситуация.
«Собственно, юниорский финал в Питере именно по такому принципу, превосходя соперниц по всем статьям, выиграла Вероника Жилина — даже притом что сорвала первый из четверных прыжков в произвольной программе. Уже писала, но повторюсь: если спортсмен ошибается, жаловаться на судейство — это не самая правильная стратегия. Высказывания из серии «докручено — недокручено» здесь тоже, на мой взгляд, не слишком уместны», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.
Обозреватель RT не исключила, что реакция Тарасовой могла быть продиктована эмоциями, поскольку Евгений за последние несколько лет действительно вырос как специалист.
«Это заслуживает как минимум поощрения, а не драконовского подхода со стороны арбитров. Но тут уж как повезёт. При этом со стороны тренера не было высказано ни одного аргумента, который реально можно было бы принять в расчёт. Она считает, что судьи неправы, те с этим мнением не согласны. Нормальная рабочая ситуация, коих в фигурном катании не счесть. По итогу вышел очередной скандал, который, судя по всему, Первый канал просто не посчитал нужным тащить в эфир», — добавила Вайцеховская.
Данная версия выглядит наиболее правдоподобной. Ведь специалист могла не сдержаться и всё-таки высказать своё мнение при выставлении оценок ученицам Плющенко. Вряд ли в дирекции спортивного вещания как-то негативно относятся к Евгению или кто-то «настоял» на том, чтобы не приглашать Татьяну Анатольевну. Такие ситуации уже возникали. Но на обращение отца Александры Трусовой не давать Ягудину и Тарасовой комментировать выступления девушек на телевидении в своё время ответили отказом.
На турнире шоу-программ Плющенко и его воспитанниц не будет. Так что вполне вероятно, болельщики и правда услышат Татьяну Анатольевну уже 18 марта. Если, конечно, она сама этого захочет.
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