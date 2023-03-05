«Не стали тащить скандал в эфир»: почему Тарасова не комментировала финал Гран-при России по фигурному катанию

Татьяна Тарасова не комментировала финал Гран-при России. По её словам, Первый канал наложил на неё санкции за поддержку Евгения Плющенко, раскритиковавшего работу судей на юниорском первенстве России. Обозреватель RT Елена Вайцеховская предполагает, что руководство канала, скорее всего, не захотело продолжения скандала в эфире. В то же время, по информации Дмитрия Губерниева, легенду отечественного спорта позовут на турнир шоу-программ, который состоится через две недели в Москве.

В российском фигурном катании неожиданно разгорелся очередной скандал. Причём на этот раз его главный герой вовсе не спортсмен или действующий тренер, а легенда этого вида спорта Татьяна Тарасова. Специалист уже давно не имеет воспитанников, но часто, если позволяет здоровье, комментирует соревнования вместе с Алексеем Ягудиным и Александром Гришиным.

Однако в эти выходные болельщики не услышали в эфире Первого канала ёмких и точных фраз от заслуженного тренера СССР. Ещё за пару дней до начала финала Гран-при России в Санкт-Петербурге Тарасова сообщила, что не будет работать на турнире по независящим от неё причинам. При этом она поехала в Северную столицу посмотреть на выступления фигуристов вживую.

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Как утверждает Татьяна Анатольевна, Первый канал ввёл против неё санкции из-за поддержки Евгения Плющенко, который после первенства страны среди юниоров раскритиковал работу судей. По словам специалиста, её отстранила Ольга Черносвитова — руководитель дирекции спортивного вещания.

«Мне об этом прямо сказали. Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся», — заявила Тарасова в интервью РИА Новости.

Специалист добавила, что, будь на месте Плющенко кто-то другой, она тоже вступилась бы за его учениц.

«Для меня бы это не имело значения. Это просто несправедливое судейство! Будь на его месте кто‑то другой, я бы так же выступала. Я уважительно отношусь к работе тренеров, а главное, к работе спортсменов, юных спортсменов», — объяснила свою позицию «Матч ТВ» Татьяна Анатольевна.

Специалиста поддержал виновник скандала. Двукратный олимпийский чемпион поблагодарил Тарасову за поддержку.

«Великая женщина, великий тренер. Низкий ей поклон от меня, моей команды и моих спортсменов. Остальное сказал ей лично», — признался Евгений.

Также в защиту Татьяны Анатольевны выступил чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев, который в данный момент работает в академии «Ангелы Плющенко».

«Она высказывает своё мнение как специалист и как комментатор. У Первого, возможно, есть какие‑то свои критерии на данную позицию. Но, как мне кажется, комментатор для того и нужен, чтобы рассказывать о происходящем. Тем более мы все прекрасно понимаем, что мало кто у нас в стране разбирается в фигурном катании так, как Татьяна Анатольевна», — сказал Скобрев.

На Первом канале от комментариев на данную тему воздержались, однако появился «инсайд» от Дмитрия Губерниева. По его словам, тренера изначально просто не планировали привлекать к работе в Санкт-Петербурге.

«Девочки, тут такие дела! Оказывается, Первый канал и не собирался приглашать Татьяну Анатольевну комментировать ближайшие фигурнокатательные события! Там просто плановая ротация комментаторов! Вот оно как! Источники на Первом сообщают… А на шоу-программах Тарасова будет ярко комментировать! В общем, всё должно быть хорошо!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Впрочем, сама тренер ничего не знает о том, что будет работать на турнире в Москве, который запланирован на 18 марта, и продолжает критиковать судейство. Так, по мнению специалиста, на юниорском финале Гран-при России воспитаннице Плющенко — Софье Титовой — опять занизили оценку. Фигуристка стала четвёртой, хотя исполнила четыре элемента ультра-си (по два четверных сальхова и тройных акселя).

«Весь зал кричит: «Позор судьям!» Они хотят дождаться, чтобы в них гнилыми помидорами кидали. Дарья Садкова упала два раза, а по технической оценке обыграла Титову, которая сделала четверные, идеально каталась. Несправедливо. Всё вранье, не было недокрутов, я сижу около катка, безобразие редкое. Говорят, что судьи профессиональные, но это неправда», — сказала Тарасова.

Однако с позицией тренера не согласна обозреватель RT Елена Вайцеховская. По словам олимпийской чемпионки, у Татьяны Анатольевны в своё время были сложные отношения с федерацией, судьи также придерживали оценки её воспитанникам, поэтому специалист учила их быть на голову сильнее остальных. У Плющенко сейчас аналогичная ситуация.

«Собственно, юниорский финал в Питере именно по такому принципу, превосходя соперниц по всем статьям, выиграла Вероника Жилина — даже притом что сорвала первый из четверных прыжков в произвольной программе. Уже писала, но повторюсь: если спортсмен ошибается, жаловаться на судейство — это не самая правильная стратегия. Высказывания из серии «докручено — недокручено» здесь тоже, на мой взгляд, не слишком уместны», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

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Обозреватель RT не исключила, что реакция Тарасовой могла быть продиктована эмоциями, поскольку Евгений за последние несколько лет действительно вырос как специалист.

«Это заслуживает как минимум поощрения, а не драконовского подхода со стороны арбитров. Но тут уж как повезёт. При этом со стороны тренера не было высказано ни одного аргумента, который реально можно было бы принять в расчёт. Она считает, что судьи неправы, те с этим мнением не согласны. Нормальная рабочая ситуация, коих в фигурном катании не счесть. По итогу вышел очередной скандал, который, судя по всему, Первый канал просто не посчитал нужным тащить в эфир», — добавила Вайцеховская.

Данная версия выглядит наиболее правдоподобной. Ведь специалист могла не сдержаться и всё-таки высказать своё мнение при выставлении оценок ученицам Плющенко. Вряд ли в дирекции спортивного вещания как-то негативно относятся к Евгению или кто-то «настоял» на том, чтобы не приглашать Татьяну Анатольевну. Такие ситуации уже возникали. Но на обращение отца Александры Трусовой не давать Ягудину и Тарасовой комментировать выступления девушек на телевидении в своё время ответили отказом.

На турнире шоу-программ Плющенко и его воспитанниц не будет. Так что вполне вероятно, болельщики и правда услышат Татьяну Анатольевну уже 18 марта. Если, конечно, она сама этого захочет.