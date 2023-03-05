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Тарасова рассказала, что при несправедливом судействе готова защищать любого тренера

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что при несправедливом судействе готова защищать любого тренера.
Тарасова рассказала, что при несправедливом судействе готова защищать любого тренера
  • РИА Новости

«Если бы это был не Плющенко, а другой человек, для меня бы это не имело значения. Это просто несправедливое судейство! Будь на его месте кто‑то другой, я бы так же выступала», — цитирует Тарасову «Матч ТВ»

Евгений Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Тарасова же поддержала высказывание тренера.

Ранее Тарасова заявила, что не комментирует финал Гран-при из-за санкций Первого канала.

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