Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что при несправедливом судействе готова защищать любого тренера.

«Если бы это был не Плющенко, а другой человек, для меня бы это не имело значения. Это просто несправедливое судейство! Будь на его месте кто‑то другой, я бы так же выступала», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Евгений Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Тарасова же поддержала высказывание тренера.

Ранее Тарасова заявила, что не комментирует финал Гран-при из-за санкций Первого канала.