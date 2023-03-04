Тарасова заявила, что не комментирует финал Гран-при из-за санкций Первого канала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила причину, почему не комментирует прокаты в финале Гран-при России.

«Не комментирую, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Евгений Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Тарасова же поддержала высказывание тренера.

Ранее Плющенко заявил, что не объявляет моратории, просто пока ничего не комментирует.