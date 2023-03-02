Плющенко: не объявляю моратории, просто пока ничего не комментирую

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию тренер Евгений Плющенко заявил, что пока не будет комментировать выступления своих подопечных в финале Гран-при России среди юниоров.

«Я не обсуждаю судейство, не объявляю моратории. Я просто пока ничего не комментирую, не даю никаких комментариев», — приводит слова Плющенко ТАСС.

2 марта появилась информация, что Плющенко год не будет обсуждать с прессой тему судейства.

После первенства России — 2023 среди юниоров Плющенко заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Победу на турнире одержала подопечная Софьи Федченко Алина Горбачёва.

Ранее Никита Сарновский рассказал о реакции своего тренера Плющенко на падение в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров.