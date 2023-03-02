Плющенко заявил, что год не будет обсуждать с прессой тему судейства

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко заявил, что год не будет общаться с прессой на тему судейства.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Плющенко сообщил об этом перед финалом Гран-при России среди юниоров, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

После первенства России — 2023 среди юниоров Плющенко заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Победу на турнире одержала подопечная Софьи Федченко Алина Горбачёва.

Также сообщалось, что академия «Ангелы Плющенко» подала жалобу в комиссию по этике ФФККР на тренера Федченко.

Ранее Никита Сарновский рассказал о реакции своего тренера Плющенко на падение в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров.