Сарновский рассказал, что Плющенко назвал его дурачком из-за падения в короткой программе в финале Гран-при России
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«Впечатления хорошие, но я не дошёл до второго места из-за падения в дорожке. Даже не понял, что случилось, само получилось. Что сказал Евгений Викторович? Что я немножко дурачок. Всё сделал хорошо, а в дорожке упал», — приводит слова Сарновского «РИА Новости».
За свой прокат Сарновский получил 78,94 балла. Один штрафной балл он получил из-за падение на дорожке шагов.
Ранее Софья Титова, ученица Евгения Плющенко, поделилась эмоциями после короткой программы в финале Гран-при России.