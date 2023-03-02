Сарновский рассказал, что Плющенко назвал его дурачком из-за падения в короткой программе в финале Гран-при России

Российский фигурист Никита Сарновский рассказал о реакции своего тренера Евгения Плющенко на падение в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров.

«Впечатления хорошие, но я не дошёл до второго места из-за падения в дорожке. Даже не понял, что случилось, само получилось. Что сказал Евгений Викторович? Что я немножко дурачок. Всё сделал хорошо, а в дорожке упал», — приводит слова Сарновского «РИА Новости».

За свой прокат Сарновский получил 78,94 балла. Один штрафной балл он получил из-за падение на дорожке шагов.

Ранее Софья Титова, ученица Евгения Плющенко, поделилась эмоциями после короткой программы в финале Гран-при России.