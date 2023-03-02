Титова — о короткой программе в финале Гран-при России: показала всё, что могла
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«Выступалось хорошо, я показала всё, что могла», — приводит слова Титовой ТАСС.
Титова была единственной, кто исполнила тройной аксель. Элемент ультра-си она прыгнула в каскаде с двойным тулупом вместо заявленного тройного.
Спортсменка получила за прокат 67,79 балла и занимает седьмое промежуточное место.
Девушки представят свои произвольные программы 3 марта.
Ранее Вероника Жилина объяснила, почему не стала прыгать тройной аксель в короткой программе на финале Гран-при России среди юниоров.