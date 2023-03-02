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Титова — о короткой программе в финале Гран-при России: показала всё, что могла

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Софья Титова, ученица Евгения Плющенко, поделилась эмоциями после короткой программы в финале Гран-при России среди юниоров.
Титова — о короткой программе в финале Гран-при России: показала всё, что могла
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Выступалось хорошо, я показала всё, что могла», — приводит слова Титовой ТАСС.

Титова была единственной, кто исполнила тройной аксель. Элемент ультра-си она прыгнула в каскаде с двойным тулупом вместо заявленного тройного.

Спортсменка получила за прокат 67,79 балла и занимает седьмое промежуточное место.

Девушки представят свои произвольные программы 3 марта.

Ранее Вероника Жилина объяснила, почему не стала прыгать тройной аксель в короткой программе на финале Гран-при России среди юниоров.

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