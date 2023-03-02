Жилина рассказала, почему не стала прыгать тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров
- РИА Новости
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«Мы сделали контент полегче... Сделали так, чтобы было больше вовлечённости. И не хотелось, чтобы получилось, как на первенстве России, чтобы не догонять в произвольной. В произвольной всё так же, все ультра-си будут.
За музыку сняли баллы, потому что перекатала. Я хотела сделать вращение на четвёртый уровень, решила, что лучше так. Надо было быстрее на дорожке ехать», — приводит слова Жилиной «Спорт-Экспресс».
В короткой программе у Жилиной был заявлен каскад тройной аксель + тройной тулуп, но спортсменка прыгнула двойной аксель.
Также в прокате она успешно исполнила тройной риттбергер и каскад тройной лутц + тройной тулуп.
Фигуристка набрала 71,75 балла и занимает промежуточное второе место.
Девушки представят свои произвольные программы 3 марта.
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