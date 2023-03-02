Узнать больше

Жилина рассказала, почему не стала прыгать тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров

Короткая ссылка
Подопечная Евгения Плющенко Вероника Жилина объяснила, почему не стала прыгать тройной аксель в короткой программе на финале Гран-при России среди юниоров.
Жилина рассказала, почему не стала прыгать тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Мы сделали контент полегче... Сделали так, чтобы было больше вовлечённости. И не хотелось, чтобы получилось, как на первенстве России, чтобы не догонять в произвольной. В произвольной всё так же, все ультра-си будут.

За музыку сняли баллы, потому что перекатала. Я хотела сделать вращение на четвёртый уровень, решила, что лучше так. Надо было быстрее на дорожке ехать», — приводит слова Жилиной «Спорт-Экспресс».

В короткой программе у Жилиной был заявлен каскад тройной аксель + тройной тулуп, но спортсменка прыгнула двойной аксель.

Также в прокате она успешно исполнила тройной риттбергер и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

Фигуристка набрала 71,75 балла и занимает промежуточное второе место.

Девушки представят свои произвольные программы 3 марта.

Ранее серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду хореограф Илья Авербух высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить