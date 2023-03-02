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Авербух назвал антиспортивным решение об отстранении российских фигуристов

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Серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду, хореограф Илья Авербух высказался об отстранении россиян от международных соревнований.
Авербух назвал антиспортивным решение об отстранении российских фигуристов
  • РИА Новости

«Это абсолютно несправедливое антиспортивное решение. У спортсменов короткий век, они не как певцы и не как художники, которые могут ждать вдохновения. Нам надо здесь и сейчас», — цитирует Авербуха РИА Новости.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

Также 22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее Екатерина Боброва высказалась о падении конкуренции на мировых стартах без россиян.

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