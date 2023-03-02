Авербух назвал антиспортивным решение об отстранении российских фигуристов
- РИА Новости
«Это абсолютно несправедливое антиспортивное решение. У спортсменов короткий век, они не как певцы и не как художники, которые могут ждать вдохновения. Нам надо здесь и сейчас», — цитирует Авербуха РИА Новости.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Также 22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.
Ранее Екатерина Боброва высказалась о падении конкуренции на мировых стартах без россиян.