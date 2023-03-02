Боброва: без россиян критично снизился уровень международных турниров

Олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о падении конкуренции на мировых стартах без россиян.

«Наши спортсмены во многих видах спорта одни из сильнейших в мире. Например, прошедший чемпионат Европы. Судя по тому, что мы там увидели, если выпустить нашу сильнейшую тройку или даже пятёрку, к примеру, пар и девочек, они бы у всех выиграли! Как критично снизился уровень одного из главных чемпионатов без нашего участия», — цитирует Боброву «Спорт-Экспресс».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Также 22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее Дмитрий Чернышенко прокомментировал участие российских спортсменов в международных турнирах.