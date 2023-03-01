Чернышенко: ни одно международное соревнование не может быть полноценным без россиян

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал участие российских спортсменов в международных турнирах.

«Страны приезжают к нам, но некоторые с опаской, потому что опасаются санкций. Время расставит всё по своим местам. Ни одно международное соревнование не является полноценным без россиян. Мы вместе со спортом, со своей страной, и вместе мы обязательно победим», — цитирует Чернышенко ТАСС.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Также 22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее Артём Дзюба заявил, что он полностью за своего президента, потому что он — патриот.