В МОК заявили, что не планируют снимать санкции с России и Белоруссии

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

«Санкции были введены в действие в феврале 2022 года, а затем были дополнительно усилены и подтверждены Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года. Они остаются в силе», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер предложила создать альтернативу Олимпийским играм, если россиян не допустят до соревнований.