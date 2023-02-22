Винер: мы можем составить конкуренцию Олимпийским играм, собрав ШОС, БРИКС, СНГ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер предложила создать альтернативу Олимпийским играм, если россиян не допустят до соревнований.

«Я думаю, что мы можем составить конкуренцию Олимпийским играм, собрав ШОС, БРИКС, СНГ. У нас дружественных стран около 140, и мы можем участвовать и совершенно спокойно проводить там соревнования», — сказала Винер в эфире РЕН ТВ.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее в МОК заявили, что решение Европарламента об отборе россиян на Олимпиаду противоречит миссии Игр.