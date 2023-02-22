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Винер: мы можем составить конкуренцию Олимпийским играм, собрав ШОС, БРИКС, СНГ

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер предложила создать альтернативу Олимпийским играм, если россиян не допустят до соревнований.
Винер: мы можем составить конкуренцию Олимпийским играм, собрав ШОС, БРИКС, СНГ
  • РИА Новости

«Я думаю, что мы можем составить конкуренцию Олимпийским играм, собрав ШОС, БРИКС, СНГ. У нас дружественных стран около 140, и мы можем участвовать и совершенно спокойно проводить там соревнования», — сказала Винер в эфире РЕН ТВ.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее в МОК заявили, что решение Европарламента об отборе россиян на Олимпиаду противоречит миссии Игр.

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