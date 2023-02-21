МОК считает, что решение Европарламента об отборе россиян на Олимпиаду противоречит миссии Игр

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением о решении Европарламента осудить комитет за предоставление россиянам возможности отобраться на Олимпиаду-2024.

«Сначала следует уточнить, что нет решения МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификации Олимпийских игр 2024 года в Париже, проводится исследование первичной концепции условий участия, никакого решения принято не было. Просьба Европарламента о «многогранной изоляции» всех россиян и белорусов явно противоречит этому заявлению.

Резолюция Европарламента также явно противоречит автономии спортивных организаций, которая является неотъемлемой частью европейской спортивной модели и основополагающим принципом, неоднократно признававшимся институтами ЕС, в том числе в резолюции Европейского парламента от 23 ноября 2021 года, в которой подтверждается, что ЕС должен стремиться к дальнейшему развитию европейского спорта, уважая его специфический характер и автономию. Кроме того, резолюция находится в явном противоречии с объединяющей миссией Олимпийских игр по миростроительству и Олимпийской хартией, неоднократно одобренной Европейским союзом и его государствами-членами», — передаёт текст заявления ТАСС.

МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что у российских гимнастов сохраняется возможность заявиться на чемпионат Европы.