У российских гимнастов сохраняется возможность заявиться на чемпионат Европы

В пресс-службе Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) высказались об участии россиян на чемпионате Европы в случае, если Международная федерация гимнастики (FIG) отменит их отстранение.

«Согласно нашим правилам изменения в окончательные заявки могут быть внесены до жеребьёвки, которая запланирована на 21 марта 2023 года», — цитирует пресс-служба ТАСС.

Напомним, что президент FIG Моринари Ватанабэ поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску России.

МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее Василий Титов назвал позитивным шагом поддержку инициативы МОК по допуску россиян со стороны FIG.