У российских гимнастов сохраняется возможность заявиться на чемпионат Европы
- РИА Новости
«Согласно нашим правилам изменения в окончательные заявки могут быть внесены до жеребьёвки, которая запланирована на 21 марта 2023 года», — цитирует пресс-служба ТАСС.
Напомним, что президент FIG Моринари Ватанабэ поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску России.
МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Ранее Василий Титов назвал позитивным шагом поддержку инициативы МОК по допуску россиян со стороны FIG.