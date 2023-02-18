«Не самая правильная стратегия»: как в мире фигурного катания отреагировали на критику судейства со стороны Плющенко

Евгений Плющенко сделал два громких заявления после юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми, где Вероника Жилина заняла второе место, а Софья Титова — четвёртое. Он обвинил судей в предвзятости по отношению к его воспитанницам, а также сообщил, что ученицы могут сменить спортивное гражданство, если ситуация не изменится. При этом большинство специалистов не увидели несправедливости в оценках арбитров. По словам главного тренера национальной команды Елены Чайковской, такие результаты закономерны, поскольку девушки ошиблись в короткой программе. А заявление Плющенко о возможной смене гражданства его подопечными в мире фигурного катания встретили критически, хоть и сделали скидку на эмоциональную реакцию тренера.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на этой неделе взбудоражил спортивную общественность резкими высказываниями после юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми. Его воспитанницы Вероника Жилина и Софья Титова заняли не те места, на которые рассчитывали сами девушки и тренер — второе и четвёртое соответственно. В итоге, специалист обрушился с критикой на судейство. По мнению прославленного спортсмена, его подопечных оценивают строже, чем других.

«У меня следующее заявление: моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят баллы намного ниже. То есть накидывают судьи ниже, а прыжки-то отличные. Если бы их делал кто-то другой, например, были бы совершенно другие баллы. Я смотрел распечатки — на порядок выше. У моих, например, если есть какие-то рёбра, их сразу видят. У других спортсменов не видят. Это на протяжении нескольких сезонов. Что такое? Я общался с судьями, с федерацией, говорил: «Смотрите. Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково». Мы же за справедливость», — заявил Плющенко журналистам.

По мнению специалиста, если подобное отношение к его подопечным не изменится, это может привести к смене ими спортивного гражданства. Причём, по его словам, это решение учеников и их родителей, а не тренера.

«Если девочка делает «бабочку», получает +2, а моя делает то же самое и получает −4. Почему? Что за предвзятость? Где справедливость? На протяжении второго года я спортсменам об этом говорю, предупреждаю, напоминаю. В федерации говорят: всё нормально, всё хорошо, всё здорово. Опять нет. Терпел-терпел, но сейчас пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будут переходы многих спортсменов в другие страны. Тех, которых судят несправедливо. Ребятам бороться ещё и за справедливость? И мне бороться? Я устал. Если мои спортсмены не нужны федерации, то мы пойдём туда, где нужны», — пообещал Евгений.

Оба тезиса Плющенко вызвали огромный резонанс в спортивном сообществе. И мнения по ним существенно разошлись. Что касается судейства, то многие не увидели в действиях арбитров никакой предвзятости. Так, не согласен с Евгением генеральный директор ФФККР Александр Коган. А по словам бывшей фигуристки Катарины Гербольдт, тренер просто не всегда может адекватно оценивать своего ученика.

«В любом случае специалист душой болеет за своего спортсмена и останется на его стороне. Фигурное катание всегда было, есть и, наверное, будет достаточно субъективным видом спорта. Это человеческий фактор, который, к сожалению, никто не отменял. Каждый спортсмен с этим сталкивался», — сказала Гербольдт РИА Новости.

Обозреватель RT Елена Вайцеховская согласилась с тем, что судьи при выставлении оценок в России часто ведут «свою игру». Однако она не могла не обратить внимание на неудачу воспитанниц Плющенко в короткой программе: Жилина по её итогам шла девятой, а Титова — и вовсе 16-й.

«Если спортсмен ошибается, жаловаться на судейство — не самая правильная стратегия. Это касается не только фигурного катания, а вообще всех видов спорта, где за пультами — люди. Да, Вероника Жилина в произвольной программе однозначно была лучшей. Мне, например, вообще нравятся девочки Плющенко. Прежде всего — своей превосходной физической подготовкой. Когда видишь реальный четверной прыжок, а не четверной «вжик», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале. — Но Жилина произвольную программу и выиграла. То есть, формально здесь не придраться. Ну, да: GOE и вторая оценка оказались недостаточно велики. Но совершенно не исключаю: это следствие девятого места в короткой программе. Дала повод не считать себя фаворитом. Раз так, то и жалобы не слишком уместны».

По мнению главного тренера сборной России Елены Чайковской, никакой предвзятости судейства в Перми не было, и дело исключительно в ошибках самих фигуристок.

«Всегда очень важна короткая программа, где нужно занять место как можно выше, потому что в произвольной догонять очень сложно. Если вы не откатали на 100% короткую, то какие баллы вы хотите получить? Ничего предвзятого тут нет», — приводит слова Чайковской Sport24.

Не увидели несправедливости по отношению к подопечным Плющенко и многие другие специалисты. В частности, Алёна Леонова и Татьяна Мишина. А хореограф Бетина Попова объяснила критику судейства со стороны Плющенко, в первую очередь, эмоциями.

«Возможно, если сесть и пересмотреть спокойно, то будет уже не такое радикальное мнение. На самом деле, не увидела какого-то засуживания. Всегда кому-то кажется: здесь чуть недосмотрели, а здесь к кому-то было более пристальное внимание. Как мне говорил мой тренер, нужно кататься на две головы выше остальных, и тогда ни у кого не будет возникать никаких вопросов. Сетовать на то, что тебе не моргают недокруты, а другим нет, — немного странная позиция», — сказала Попова.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, напротив, поддержала Плющенко. По мнению специалиста, он озвучил те проблемы, которые действительно присутствуют в российском фигурном катании, но на них закрывают глаза.

«Наши судьи умеют наказывать, а восхищаться, выставляя оценки, не умеют. По большей части они некомпетентные и злые люди. И сейчас я не надеюсь, что они прислушаются к моему мнению. Они все знают себе цену и не держатся за свои места, судить — не их профессиональная работа. Чтобы ситуация изменилась, на неё должен повлиять Александр Лакерник — председатель судейской коллегии. Я не знаю, осознаёт ли он наличие проблемы, но он очень умный человек», — отметила Тарасова в разговоре с ТАСС.

А эмоциональную реакцию Плющенко специалист объяснила его неопытностью в качестве тренера. По словам Тарасовой, Евгению сейчас многое непонятно.

«Он обратил внимание на тенденцию, на то, какие оценки получили его девочки за хорошие прокаты. Просто терпения ему пока не хватает, но ему это как олимпийскому чемпиону простительно», — добавила специалист.

Не меньший резонанс вызвал и второй тезис в речи Плющенко о желании некоторых спортсменов сменить гражданство. Как оказалось, это не пустой звук. Сразу к двум девушкам из академии олимпийского чемпиона есть интерес со стороны других стран. Конечно, большинство отреагировало на слова Евгения не самым лучшим образом: всё-таки Жилина и Титова — это будущее российского фигурного катания. И обещание перейти под другой флаг, если к ним не изменится отношение, выглядит как некий шантаж. Так, по мнению хореографа Алексея Железнякова, который работает с группой Этери Тутберидзе, со своими заявлениями тренер переборщил.

«Знаете, мягко говоря, учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию и то, как нас «любят», человеку такого ранга заявлять такие вещи слишком некрасиво, перебор. Просто из-за того, что Евгению Викторовичу показалось, будто его спортсменов засудили, они должны менять спортивное гражданство? В общем-то, звучит как предательство. Лично для меня это так, сугубо личное мнение. Евгению Викторовичу вообще всегда кажется, что его спортсменов засуживают. Частенько такое было», — сказал Железняков РИА Новости.

Опять-таки поддержала Плющенко Тарасова. Однако она обратила внимание на то, что в случае смены гражданства девочки тогда не смогут выступать на международном уровне в течение двух лет, и это будет непросто. «А почему не переходить? Люди же посвящают жизнь фигурному катанию, а они чувствуют, что тут не нужны», — сказала специалист.

Вторила мужу и Яна Рудковская. По её словам, воспитанники академии «Ангелы Плющенко» просто хотят нормального отношения к себе.

«Вы кого хотите обвинить в предательстве? Детей 13—14 лет с родителями? Детей, у которых очень короткий век в юниорском спорте? Всё, чего они ищут — справедливости. Не новой страны, а именно справедливого спорта, поскольку он для них — это жизнь. Это не красивые слова, они реально на этом льду живут. И видеть, как их гнобят и заваливают — это страдание», — написала Рудковская в своём Telegram-канале.

Впрочем, далеко не все восприняли заявления Плющенко всерьёз. Так, депутат Госдумы Светлана Журова, как и Попова, списала всё на эмоции.

«Я думаю, он скоро опровергнет свои слова и извинится. Видимо, была ситуация, в которой он посчитал, что его спортсмена засудили. В фигурном катании, к сожалению, всегда есть предмет для споров с судьями. Это такой вид спорта. Видимо, у него случился такой эмоциональный возглас. Неправильно, думаю, в такой ситуации так высказываться. Но обвинить Женю в отсутствии патриотизма я не могу, по крайней мере он таким не был. Он никуда сам не уезжал, хотя, я думаю, ситуации были разные», — отметила Журова.