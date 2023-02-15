Необычный костюм Бойковой, переодевание Трусовой и пение Загитовой: чем запомнилось шоу «Влюблённые в фигурное катание»

Лучшие российские фигуристы приняли участие в ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание» в Москве. Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, примерила костюм Женщины-кошки. Марк Кондратюк посвятил своё выступление в День святого Валентина Александре Трусовой, а сама вице-чемпионка Олимпиады представила новый номер с переодеванием. Алина Загитова дебютировала в качестве певицы, исполнив песню Credo в дуэте с известной исполнительницей Zivert.

В День святого Валентина в Москве прошло масштабное ледовое шоу «Влюблённые в фигурное катание», которое собрало целую россыпь российских звёзд. Спортсмены представили как новые номера, так и уже полюбившиеся зрителям постановки.

Так, Александра Трусова презентовала новый номер под песню Антона Беляева «Лететь», которая была саундтреком фильма «Лёд». Вице-чемпионка Олимпиады порадовала зрителей двумя тройными лутцами, а также переодеванием прямо на льду. Александра начала выступление в воздушном синем платье, а к финалу программы скинула его и осталась в шикарном золотом наряде.

По словам фигуристки, этот показательный номер они с тренером Светланой Соколовской придумали и поставили ещё к чемпионату России в Красноярске, но тогда премьера не состоялась из-за болезни. Как известно, после проката короткой программы Александра слегла с высокой температурой и была вынуждена сняться с турнира.

«Музыку для номера предложила Светлана Владимировна. Я сначала думала, что под мужской вокал будет немного странно кататься, но потом мне понравилось. Приятно было выступать в День влюблённых, для меня это первый такой опыт. Нужна ли любовь в фигурном катании? В любом деле, если не любить, ничего не получится. А я очень люблю кататься», — рассказала Трусова журналистам после выступления.

По её словам, во время проката волнение вызывал процесс смены платья, так как отрепетировать этот момент заранее не было возможности — наряд привезли только в день выступления. Но, к счастью, всё прошло гладко.

Также Александра призналась, что, несмотря на загруженный подготовкой к шоу день, уже успела обменяться презентами со своим молодым человеком Марком Кондратюком, но не стала раскрывать секрет, что именно они друг другу подарили.

Но об одном подарке и зрители, и журналисты узнали наверняка. Марк посвятил любимой девушке свой номер в шоу на песню «Позови меня с собой».

«Любовь — это вся жизнь. Любовь к своему делу, к фигурному катанию, к Саше», — признался спортсмен, который вышел на выступление в футболке с изображением сердца.

Во время проката Марк до крови расцарапал руку, исполняя слайдинг, но, по его признанию, даже не обратил внимания на рану, пока на неё не указала одна из ведущих шоу Эмма Гаджиева. «Ничего страшного, жить буду», — с улыбкой прокомментировал происшествие фигурист. Также он рассказал о восстановлении после травмы спины, из-за которой пропустил чемпионат России в декабре, и планах на ближайшее будущее.

«Здоровье получше, чем было. Четверные потихоньку прыгаю. Ждать ли меня в финале Гран-при? Да, ждать», — подчеркнул экс-чемпион Европы.

Ярким и необычным номером запомнились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Партнёрша вышла в облегающем наряде Женщины-кошки, а также в соответствующей маске на лице. Спортсменка призналась, что этот аксессуар доставлял во время проката небольшой дискомфорт, но она с ним смогла справиться.

«Всем известна история любви Бэтмена и Женщины-кошки. Мы давно задумывали этот номер и наконец-то смогли показать его на публике», — рассказала Александра.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов также поразили поклонников новым номером, который оказался не совсем привычным для пары. Бронзовые призёры Олимпиады, зачастую выбирающие для своих показательных ритмичную и энергичную музыку, на этот раз продемонстрировали необыкновенно лиричную постановку под песню «Останусь» группы «Город 312». Как отметил партнёр, при выборе музыки они хотели сделать номер максимально подходящим к празднику всех влюблённых, чтобы он получился душевным и тёплым.

«Любовь вечна, а значит, вечны и номера о ней в фигурном катании», — заметила, в свою очередь, Анастасия.

Бурными овациями встретили зрители появление Камилы Валиевой. Воспитанница Этери Тутберидзе исполнила в этот вечер облегчённый вариант короткой программы нынешнего сезона под саундтрек из фильма «Интерстеллар». Фанаты засыпали девушку цветами и подарками, в числе которых оказалось огромное плюшевое сердце с надписью «Камила — чемпионка наших сердец».

А завершало шоу выступление певицы Zivert. Песню Credo артистка исполнила в дуэте с Алиной Загитовой. Обе девушки вышли на сцену в ярко-красных, гармонирующих друг с другом платьях.

Зал тепло встретил дебют олимпийской чемпионки в новом для неё амплуа, хотя и было очевидно, что выступление было под фонограмму. Мимо этого события не прошёл Дмитрий Губерниев.

«Всё отлично, осталось только в фонограмму научиться попадать. Чтобы было синхронно. Как человек, который часто поёт под фонограмму, говорю, что это очень сложно», — заявил телекомментатор.