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Губерниев — о вокальном дебюте Загитовой: осталось под фонограмму научиться попадать

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил вокальный дебют олимпийской чемпионки Алины Загитовой в шоу «Влюблённые в фигурное катание».
Губерниев — о вокальном дебюте Загитовой: осталось под фонограмму научиться попадать
  • РИА Новости

«Отлично всё, осталось только под фонограмму научиться попадать. Синхронно чтобы всё было. Как человек, который часто поёт под фонограмму, говорю, что очень сложно. Алина прекрасна во всех ипостасях», — цитирует Губерниева Sport24.

Фигуристка выступила в дуэте с певицей Zivert. Они спели одну из её песен. Мероприятие прошло 14 февраля во дворце спорта «ЦСКА Арена» в Москве.

Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, Европы и России, она также выиграла финал Гран-при в сезоне-2017/18. В возрасте 17 лет спортсменка приостановила профессиональную карьеру, чтобы сосредоточиться на учёбе и работе на телевидении.

Ранее Загитова провела генеральную репетицию перед выступлением в шоу «Влюблённые в фигурное катание».

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